***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin yapılacak ilk genel kurulunun onayına sunulmak üzere, Kamil Ömer Bozer ile Mehmet Mete Başol'un bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak atanmalarına karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986472BIST