***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 18:56
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin yapılacak ilk genel kurulunun onayına sunulmak üzere, Kamil Ömer Bozer ile Mehmet Mete Başol'un bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak atanmalarına karar verilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986472
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