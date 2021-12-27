***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 18:59
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesi % 100 oranda şirketimize ait Yunanistan'da yerleşik Dardanel Greece S.A. üretim ve satış faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986476
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
18:0511,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 0,5011
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5814
En Düşük
10,7605
18:0513,0159
En Yüksek
|Değişim
|: 4,63%
|| 0,5764
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
18:05668,77
En Yüksek
|Değişim
|: 4,77%
|| 30,44
|Açılış
|: 669,47
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
674,43
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4701
|11,4925
|% 4,56
|
|Euro
|12,9898
|13,0159
|% 4,63
|
|Sterlin
|15,3531
|15,4301
|% 4,46
|
|Frank
|12,4532
|12,5282
|% 4,56
|
|Riyal
|3,0461
|3,0614
|% 4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|7,68
|
|Altın Gr.
|667
|667
|28,81
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|0,36
|
|B. Petrol
|77,24
|77,24
|1,45
|