***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.03.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin kara midye üretim faaliyetlerinin büyütülebilmesi ve etkin yönetilebilmesi amacıyla sermayesinin %100'ü şirketimize ait 500.000TL kuruluş sermayeli Dardanel Midye Üretim A.Ş. unvanı ile şirket kurularak mevcut midye üretim faaliyetlerimizin bu şirkete devrine karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010673BIST