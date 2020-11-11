***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 11.11.2020 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDARDL, TRADARDL91A3 19.10.2020 30.000 0,06 27 -DARDL, TRADARDL91A3 21.10.2020 13.000 0,02 28,73 -DARDL, TRADARDL91A3 26.10.2020 12.000 0,02 24,22 -DARDL, TRADARDL91A3 03.11.2020 11.000 0,02 25,4 -DARDL, TRADARDL91A3 10.11.2020 13.000 0,02 24,84 -DARDL, TRADARDL91A3 11.11.2020 10.000 0,02 24,62 -Ek Açıklamalar13.10.2020 tarihli, Şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.13.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında, 11.11.2020 tarihinde, ortamala birim pay fiyatı 24.62 TL tutarında toplamda 10,000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu toplam DARDL payları 89,000 adede ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0.17 dir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888002BIST