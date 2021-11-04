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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

04.11.2021 21:52
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DARDL, TRADARDL91A3 19.10.2020 30.000 0,06 27 -
DARDL, TRADARDL91A3 21.10.2020 13.000 0,02 28,73 -
DARDL, TRADARDL91A3 26.10.2020 12.000 0,02 24,22 -
DARDL, TRADARDL91A3 03.11.2020 11.000 0,02 25,4 -
DARDL, TRADARDL91A3 10.11.2020 13.000 0,02 24,84 -
DARDL, TRADARDL91A3 11.11.2020 10.000 0,02 24,62 -

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
DARDL, TRADARDL91A3 28,73 26,1 2.322.640 Şirket İçi Kaynaklar 89.000 0,02

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.11.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında
13.10.2020 tarih 2020/15 sayılı kararımız ile başlatılan pay geri alım programının sonlandırılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975003


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