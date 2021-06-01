***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000Mevcut Sermaye (TL) 53.281.753Ulaşılacak Sermaye (TL) 586.099.283Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DARDL, TRADARDL91A3 53.281.753 532.817.530,000 1.000,00000 1,00 DARDL, TRADARDL91A3 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 53.281.753 532.817.530,000 1.000,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 01.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında-Şirketimizin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı maddesi kapsamında 595.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.281.753.-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak 586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesine,-Artırılan 532.817.530 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların hamiline olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,-Sermaye artırımının tamamlanması ile sağlanacak fonun 6 milyon Euro'ya tekabül eden kısmı ile Yunanistan'da varlıkları devralınacak Kallimanis şirketinin borçlusu olduğu mali kurumlardan yapacağımız alacak devir satın alma işleminde kullanılmasına, kalan meblağın ise finansal borçlarımızın kapatılmasında kullanılmasına (böylece şirketimizin finansman faiz ve kur maliyetlerinden kurtarılarak kar dağıtabilir hale getirilmesi sağlanacaktır),-Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer merciiler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesine,karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939432BIST