Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2021 18:33



***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 53.281.753
Ulaşılacak Sermaye (TL) 586.099.283

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DARDL, TRADARDL91A3 53.281.753 532.817.530,000 1.000,00000 1,00 DARDL, TRADARDL91A3 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 53.281.753 532.817.530,000 1.000,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
-Şirketimizin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı maddesi kapsamında 595.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.281.753.-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak 586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesine,
-Artırılan 532.817.530 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların hamiline olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,
-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
-Sermaye artırımının tamamlanması ile sağlanacak fonun 6 milyon Euro'ya tekabül eden kısmı ile Yunanistan'da varlıkları devralınacak Kallimanis şirketinin borçlusu olduğu mali kurumlardan yapacağımız alacak devir satın alma işleminde kullanılmasına, kalan meblağın ise finansal borçlarımızın kapatılmasında kullanılmasına (böylece şirketimizin finansman faiz ve kur maliyetlerinden kurtarılarak kar dağıtabilir hale getirilmesi sağlanacaktır),
-Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer merciiler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939432


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.431
Değişim :  -0,09% |  -1,31
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.432  
En Yüksek
1.435 En Düşük
1.419
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 280,50 1.939.328 % 10,00  
MZHLD 38,58 1.962.372 % 9,98  
VAKKO 13,00 71.213.743 % 9,98  
EPLAS 27,60 3.400.453 % 9,96  
EUKYO 5,98 5.855.213 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5958 8,6028 % 0,98  
Euro 10,5004 10,5134 % 1,01  
Sterlin 12,1532 12,2141 % 1,12  
Frank 9,5337 9,5912 % 0,84  
Riyal 2,2859 2,2973 % 0,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 6,53  
Altın Gr. 527 527 6,45  
Cumhuriyet 3.482 3.535 45,00  
Tam 3.469 3.557 47,40  
Yarım 1.677 1.721 22,93  
Çeyrek 841 860 11,46  
Gümüş.Ons 28,09 28,11 0,21  
Gümüş Gr. 7,76 7,77 0,12  
B. Petrol 71,16 71,16 0,91  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru