***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit Girişi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000Mevcut Sermaye (TL) 53.281.753Ulaşılacak Sermaye (TL) 586.099.283Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DARDL, TRADARDL91A3 53.281.753 532.817.530,000 1.000,00000 1,00 DARDL, TRADARDL91A3 Hamiline DARDL(RÜÇHAN), TRRDRDL00026 2.429.748,29 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 53.281.753 532.817.530,000 1.000,00000 2.429.748,290Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 12.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 14.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 16.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 13.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 595.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 53.281.753 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 1000 oranında 532.817.530 TL nakit (bedelli) artırılarak, 586.099.283 TL 'na çıkarılmasına karar verilmişti. 12.08.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 26.08.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar 31.08.2021 – 01.09.2021 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 530.387.781,78 TL yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 7.592.692,66 TL Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 537.980.474,44 TL nakit girişi sağlanmıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961758BIST