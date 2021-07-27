***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
27.07.2021 19:07
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.06.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporumuz, 14.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun taleplerine istinaden FKYR' nda düzeltmeler yapılmış olup, düzeltilmiş hali ekte PDF olarak sunulmuştur.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952089
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|SERVE
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|KENT
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|GARAN
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|KRDMD
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|KARSN
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|PEKGY
|1,00
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|% 0,00
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|GARAN
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|TSPOR
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|% 0,34
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|1.800
|2,72
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|Altın Gr.
|496
|496
|1,82
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|Cumhuriyet
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|3.343
|4,00
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|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
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|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
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|Çeyrek
|794
|812
|1,41
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|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,47
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|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|-0,12
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