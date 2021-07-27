***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.06.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11.06.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporumuz, 14.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun taleplerine istinaden FKYR' nda düzeltmeler yapılmış olup, düzeltilmiş hali ekte PDF olarak sunulmuştur.Kamuoyumuza saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952089BIST