***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.03.2022 19:35
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, sermaye artırımı sonuçlarını içeren raporun sermaye artırımını izleyen iki finansal tablo ilanını izleyen süreçte yayınlanmasını gerekli kılar. Bu düzenleme gereği söz konusu rapor ilk olarak 12.11.2021 tarihinde ve bu kez de 31.12.2021 mali tablo dönemini müteakip olarak ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012521
BIST
18:052.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,71
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
18:0514,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0314
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8590
En Düşük
14,7784
18:0516,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0286
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3877
En Düşük
16,2835
18:05922,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,56
|Açılış
|: 922,68
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
924,69
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|16,94
|38.116.198
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.300.671
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|138.420.946
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.692.591
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,56
|40.827.180
|% 9,98
|
|PKENT
|258,20
|66.553.682
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% -9,07
|
|MAALT
|265,00
|78.360.173
|% -7,95
|
|SERVE
|13,70
|1.501.888
|% -7,12
|
|AYCES
|67,85
|8.822.478
|% -6,35
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 2,01
|
|THYAO
|28,10
|2.406.281.026
|% -1,47
|
|KRDMD
|15,33
|1.843.858.069
|% 0,46
|
|EREGL
|33,50
|1.489.638.134
|% -0,89
|
|HEKTS
|17,90
|1.376.597.818
|% 3,29
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% -9,07
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,02
|820.252.597
|% -1,95
|
|ODAS
|1,62
|317.262.486
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,34
|421.432.094
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8509
|14,8560
|% 0,23
|
|Euro
|16,3465
|16,3764
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,5425
|19,6405
|% -0,33
|
|Frank
|15,8806
|15,9763
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9461
|3,9659
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|11,98
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,87
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|121
|121
|5,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TRGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 252, 246 adet işlem
-
17:58KONTR
Yüzde 4.20 oranında artışla 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 623, 588 adet işlem
-
17:57ACSEL
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 529 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 101 adet işlem
-
17:55TTRAK
Yüzde 4.85 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 704 adet işlem