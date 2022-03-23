***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, sermaye artırımı sonuçlarını içeren raporun sermaye artırımını izleyen iki finansal tablo ilanını izleyen süreçte yayınlanmasını gerekli kılar. Bu düzenleme gereği söz konusu rapor ilk olarak 12.11.2021 tarihinde ve bu kez de 31.12.2021 mali tablo dönemini müteakip olarak ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012521BIST