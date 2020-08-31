***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDARDANEL DAĞITIM A.Ş. SATIŞ VE DAĞITIM 22000000 22000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKÇANAKKALE DARDANEL SPOR KULÜBÜ A.Ş. SPOR FAALİYETLERİ 4140000 4140000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKTON RADYO TELEVİZYONCULUK YAYINCILIK A.Ş. TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI VE YAYINCILIĞI 640000 640000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871885BIST