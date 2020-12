***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYÜCEL ERDEMİR MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 01.01.2016 0212 223 88 30 yatirimci@dardanel.com.tr - -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDARDANEL DAĞITIM A.Ş. SATIŞ VE DAĞITIM 22000000 22000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKÇANAKKALE DARDANEL SPOR KULÜBÜ A.Ş. SPOR FAALİYETLERİ 4140000 4140000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKTON RADYO TELEVİZYONCULUK YAYINCILIK A.Ş. TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI VE YAYINCILIĞI 640000 640000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKDARDANEL GREECE S.A. DENİZ ÜRÜNLERİ İMALATI VE TİCARETİ 500000 500000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK