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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.12.2020 19:44



***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
YÜCEL ERDEMİR MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 01.01.2016 0212 223 88 30 yatirimci@dardanel.com.tr - -

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DARDANEL DAĞITIM A.Ş. SATIŞ VE DAĞITIM 22000000 22000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ÇANAKKALE DARDANEL SPOR KULÜBÜ A.Ş. SPOR FAALİYETLERİ 4140000 4140000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
TON RADYO TELEVİZYONCULUK YAYINCILIK A.Ş. TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI VE YAYINCILIĞI 640000 640000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
DARDANEL GREECE S.A. DENİZ ÜRÜNLERİ İMALATI VE TİCARETİ 500000 500000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893724


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SNPAM 23,10 4.033.850 % 10,00  
YAPRK 49,10 1.959.244 % 9,99  
TDGYO 13,89 8.308.935 % 9,98  
ALCAR 255,60 35.547.264 % 9,98  
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Sterlin 10,4212 10,4735 % -0,74  
Frank 8,6696 8,7219 % -1,22  
Riyal 2,0470 2,0573 % -1,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 19,49  
Altın Gr. 467 467 -1,03  
Cumhuriyet 3.115 3.162 30,00  
Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,54  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,06  
B. Petrol 51,49 51,49 0,42  
Seans Raporu 18:05
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