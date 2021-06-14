***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 18:28
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE 30.06.1995 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZAR
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OSMAN NİYAZİ ÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
AŞKIN KURULTAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.05.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
AYŞE ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ZELİHA ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942260
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0169
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4116
En Düşük
8,3031
18:0510,1996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0364
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,2046
En Düşük
10,0527
18:05503,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,36
|Açılış
|: 503,40
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.991.483
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|188.729.013
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|86.977.280
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.720
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.477.664
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.926.085
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.477.717
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|3.083.280
|% -8,18
|
|YAYLA
|3,97
|9.686.914
|% -7,24
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|FENER
|37,92
|703.620.240
|% 1,12
|
|EREGL
|19,43
|566.776.016
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|534.181.595
|% -0,88
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4053
|8,4111
|% 0,20
|
|Euro
|10,1894
|10,1996
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,8192
|11,8785
|% 0,10
|
|Frank
|9,2995
|9,3556
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2329
|2,2441
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-13,71
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
-
17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem