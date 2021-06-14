***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE 30.06.1995 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZARYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOSMAN NİYAZİ ÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilAŞKIN KURULTAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET ÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.05.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilAYŞE ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilZELİHA ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942260BIST