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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

13.05.2020 22:46
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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/05/2020
Karar Sayısı
05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  KARAR TARİHİ:13.05.2020   KARAR SAYISI :2020/05        SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI          a) 31/03/2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu    b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih ile yanıltıcı olması doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,    c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.        Saygılarımızla    Osman Niyazi Önen ,      Aşkın Kurultak  Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844856


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