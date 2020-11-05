***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.11.2020 19:00
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2020
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İKİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 05.11.2020
KARAR SAYISI : 2020 /16
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN '' SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 30.09.2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde , raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih ile yanıltıcı olması doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumunu faaliyet sonuçları haklkında gerçeği ve doğru bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla
Osman Niyazi Önen Aşkın Kurultak
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886444
BIST