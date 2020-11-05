***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/11/2020Karar Sayısı16Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İKİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 05.11.2020KARAR SAYISI : 2020 /16SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN '' SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) 30.09.2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu,b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde , raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih ile yanıltıcı olması doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumunu faaliyet sonuçları haklkında gerçeği ve doğru bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.SaygılarımızlaOsman Niyazi Önen Aşkın KurultakYönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886444BIST