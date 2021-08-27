***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 595.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 53.281.753 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 532.817.530 TL bedelli artırılarak 586.099.283 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 12.08.2021 tarihinde başlayan yeni pay alma ( rüçhan) hakkı kullandırılması işlemleri 26.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 2.429.748,290 Türk Lirası olup, kalan paylar, 31 Ağustos 2021 -01 Eylül 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa‘da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin www.dardanel.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960763BIST