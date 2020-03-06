***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2019 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmişti. SPK'nun 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu mali tablolarında yer alan özkaynağının -274.989.844 TL olduğu ,Şirketin bilanço dışı varlığı ,markasının cari değerinin 51.2 milyon usd olduğu dikkate alındığında SPK düzenlemelerine uygun konsolide olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi (-) durumunda bir değişiklik yaratmadığı 11 Mayıs 2015 tarihli özel durum açıklamamız ile bildirilmişti. Bu tespit üzerine ve yine SPK'nun 2014/11 sayılı İlke Kararı uyarınca TTK 376.Maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak ekte sunulmuştur.Bu bilanço TTK 376 Md. uyarınca solo ve Şirketin marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda özkaynağı +88.140.190 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 53.281.753 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825198BIST