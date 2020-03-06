***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
06.03.2020 19:45
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2019 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmişti. SPK'nun 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu mali tablolarında yer alan özkaynağının -274.989.844 TL olduğu ,Şirketin bilanço dışı varlığı ,markasının cari değerinin 51.2 milyon usd olduğu dikkate alındığında SPK düzenlemelerine uygun konsolide olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi (-) durumunda bir değişiklik yaratmadığı 11 Mayıs 2015 tarihli özel durum açıklamamız ile bildirilmişti. Bu tespit üzerine ve yine SPK'nun 2014/11 sayılı İlke Kararı uyarınca TTK 376.Maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bu bilanço TTK 376 Md. uyarınca solo ve Şirketin marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda özkaynağı +88.140.190 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 53.281.753 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825198
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.214,55
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
18:056,1069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
18:056,9111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0420
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
18:05327,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,76
|Açılış
|: 327,39
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9245
|7,9643
|% 0,29
|
|Frank
|6,4968
|6,5359
|% 0,94
|
|Riyal
|1,6216
|1,6298
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-5,87
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,51
|45,51
|-4,48
|