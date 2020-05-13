***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
13.05.2020 22:46
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmişti. SPK'nun 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu mali tablolarında yer alan özkaynağının -211.017.713 TL olduğu ,Şirketin bilanço dışı varlığı ,markasının cari değerinin 51.2 milyon usd olduğu dikkate alındığında SPK düzenlemelerine uygun konsolide olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi (-) durumunda bir değişiklik yaratmadığı 11 Mayıs 2015 tarihli özel durum açıklamamız ile bildirilmişti. Bu tespit üzerine ve yine SPK'nun 2014/11 sayılı İlke Kararı uyarınca TTK 376.Maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bu bilanço TTK 376 Md. uyarınca solo ve Şirketin marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda özkaynağı +179.778.613 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 53.281.753 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844857
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|| 543,25
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
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|
100.865
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0198
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
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|
6,9998
En Düşük
6,9685
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En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0477
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
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|| 1,75
|Açılış
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|
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5032
|8,5459
|% -0,58
|
|Frank
|7,1456
|7,1886
|% -0,61
|
|Riyal
|1,8513
|1,8606
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|12,60
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.520
|9,40
|
|Tam
|2.549
|2.585
|9,60
|
|Yarım
|1.244
|1.264
|4,70
|
|Çeyrek
|622
|632
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
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|B. Petrol
|29,37
|29,37
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