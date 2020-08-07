***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.06.2020 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmişti. SPK'nun 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu mali tablolarında yer alan özkaynağı +16.292.694 TL ‘dir. İlgili ilke kararları gereği düzenlemiş olduğumuz solo bilançomuzda şirketin marka değeri eklenmemiştir. 30.06.2020 tarihli solo bilançosunda marka değeri hariç özkaynakları +71.226.392 TL pozitif çıkmaktadır.Bu tutar, Şirketimizin 53.281.753 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866953BIST