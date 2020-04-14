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***DARDL* *EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

14.04.2020 18:13
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***DARDL******EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [EKIZ, DARDL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) ve Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. (DARDL) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının h bendinde belirtilen "Açılış ve/veya kapanış fiyatını etkilemeye yönelik emir iletilmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi ve/veya işlem gerçekleştirilmesi" hükmü çerçevesindeki emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar  hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 15/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve  Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    GÖKHAN  MELİH ARMUTCU
    12609199

    SEMRA ŞEN  ARMUTCU
    13980532

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/07/2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837889


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Riyal 1,8085 1,8175 % 0,77  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.737 22,72  
Altın Gr. 380 380 7,35  
Cumhuriyet 2.429 2.490 46,50  
Tam 2.497 2.563 48,00  
Yarım 1.215 1.247 23,30  
Çeyrek 609 624 11,70  
Gümüş.Ons 15,79 15,82 0,40  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,10  
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