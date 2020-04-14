***DARDL* *EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
14.04.2020 18:13
***DARDL******EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [EKIZ, DARDL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) ve Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. (DARDL) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının h bendinde belirtilen "Açılış ve/veya kapanış fiyatını etkilemeye yönelik emir iletilmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi ve/veya işlem gerçekleştirilmesi" hükmü çerçevesindeki emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 15/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
GÖKHAN MELİH ARMUTCU
12609199
SEMRA ŞEN ARMUTCU
13980532
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/07/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837889
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0463
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0947
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4834
En Düşük
7,3720
18:05380,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 7,44
|Açılış
|: 380,44
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5695
|8,6124
|% 1,55
|
|Frank
|7,0664
|7,1090
|% 1,43
|
|Riyal
|1,8085
|1,8175
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|22,72
|
|Altın Gr.
|380
|380
|7,35
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.490
|46,50
|
|Tam
|2.497
|2.563
|48,00
|
|Yarım
|1.215
|1.247
|23,30
|
|Çeyrek
|609
|624
|11,70
|
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,82
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,10
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|-1,79
|
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