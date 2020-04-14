***DARDL* *EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DARDL******EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [EKIZ, DARDL]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı Bazında Tedbir UygulanmasıBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) ve Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. (DARDL) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının h bendinde belirtilen "Açılış ve/veya kapanış fiyatını etkilemeye yönelik emir iletilmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi ve/veya işlem gerçekleştirilmesi" hükmü çerçevesindeki emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 15/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıGÖKHAN MELİH ARMUTCU12609199SEMRA ŞEN ARMUTCU13980532Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/07/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837889BIST