***DARDL* *GSDDE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.08.2021 09:22
***DARDL******GSDDE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DARDL, GSDDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 20/08/2021) GSDDE.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 20/08/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959586
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5413
En Düşük
8,2705
18:059,9806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0076
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
9,9927
En Düşük
9,9367
18:05489,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,75
|Açılış
|: 489,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
490,58
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|18,70
|107.039
|% 0,00
|
|GESAN
|18,70
|107.039
|% 0,00
|
|GESAN
|18,70
|107.039
|% 0,00
|
|GESAN
|18,70
|107.039
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5185
|8,5203
|% 0,16
|
|Euro
|9,9740
|9,9806
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,5930
|11,6512
|% 0,44
|
|Frank
|9,2737
|9,3296
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2687
|2,2800
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,72
|
|Altın Gr.
|488
|489
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,02
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:58BTCIM
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17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
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17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
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17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem