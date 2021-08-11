***DARDL* *GSDDE* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.08.2021 16:57
***DARDL******GSDDE******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DARDL, GSDDE, PAGYO
12.08.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
PANORA GMYO PAGYO 0,06 0,06
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DARDANEL DARDL 1.000,00000 1,00 Kaydi Pay
GSD DENIZCILIK GSDDE 187,46174 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957303
BIST
17:101.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,86
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:108,6577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0591
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:1010,1773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0836
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:10485,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,86
|Açılış
|: 485,27
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:10
|MARKA
|5,06
|3.119.530
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.370.207
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|19.908.433
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.102.536
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|252.390.426
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.617.811
|% -9,98
|
|KTSKR
|38,60
|93.171.635
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|370.714
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,05
|1.835.532.797
|% 0,50
|
|GARAN
|9,10
|1.219.941.092
|% -0,11
|
|SISE
|8,36
|1.055.369.654
|% -0,36
|
|EREGL
|19,34
|967.893.331
|% -1,88
|
|GENIL
|16,36
|918.376.525
|% 4,01
|
|KRDMD
|8,05
|1.835.532.797
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,44
|392.071.408
|% -2,01
|
|GARAN
|9,10
|1.219.941.092
|% -0,11
|
|SISE
|8,36
|1.055.369.654
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,84
|226.428.099
|% -0,54
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6543
|8,6577
|% 0,69
|
|Euro
|10,1469
|10,1773
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,9485
|12,0084
|% 0,83
|
|Frank
|9,3521
|9,4084
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3000
|2,3115
|% 0,72
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|14,99
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,43
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|48,00
|
|Tam
|3.206
|3.286
|51,34
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|24,83
|
|Çeyrek
|777
|795
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|-1,07
|