***DARDL* *NURVK* *HALKI* *DYOBY* *ATAYM* *EKOFA* *INFO* *KAREL* *SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***DARDL******NURVK******HALKI******DYOBY******ATAYM******EKOFA******INFO******KAREL******SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ATAYM, KAREL, EKOFA, INFO, SEKFK, HALKI, DYOBY, NURVK, DARDL]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ATAYM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAMK2313 65.000.000 29.08.2023 14.11.2023 01.09.2023- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKREL22416 176.750.000 28.08.2023 21.02.2024 01.09.2023- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOFA2321 9.200.000 29.08.2023 04.12.2023 01.09.2023- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFMA2326 100.000.000 29.08.2023 01.12.2023 01.09.2023- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFKK2319 150.000.000 29.08.2023 15.11.2023 01.09.2023- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALKE2322 126.000.000 29.08.2023 31.10.2023 01.09.2023- DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYOBY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDYBY12425 75.000.000 29.08.2023 29.01.2024 01.09.2023- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA22417 150.000.000 29.08.2023 21.02.2024 01.09.2023- Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDRDL22413 150.000.000 29.08.2023 06.02.2024 01.09.2023İlgili Şirketler [ATAYM, KAREL, EKOFA, INFO, SEKFK, HALKI, DYOBY, NURVK, DARDL]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190293BIST