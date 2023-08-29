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***DARDL* *NURVK* *HALKI* *DYOBY* *ATAYM* *EKOFA* *INFO* *KAREL* *SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

29.08.2023 18:00
***DARDL* *NURVK* *HALKI* *DYOBY* *ATAYM* *EKOFA* *INFO* *KAREL* *SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araç


***DARDL******NURVK******HALKI******DYOBY******ATAYM******EKOFA******INFO******KAREL******SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ATAYM, KAREL, EKOFA, INFO, SEKFK, HALKI, DYOBY, NURVK, DARDL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ATAYM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAMK2313 65.000.000 29.08.2023 14.11.2023 01.09.2023
- Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKREL22416 176.750.000 28.08.2023 21.02.2024 01.09.2023
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOFA2321 9.200.000 29.08.2023 04.12.2023 01.09.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFMA2326 100.000.000 29.08.2023 01.12.2023 01.09.2023
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFKK2319 150.000.000 29.08.2023 15.11.2023 01.09.2023
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALKE2322 126.000.000 29.08.2023 31.10.2023 01.09.2023
- DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYOBY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDYBY12425 75.000.000 29.08.2023 29.01.2024 01.09.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA22417 150.000.000 29.08.2023 21.02.2024 01.09.2023
- Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDRDL22413 150.000.000 29.08.2023 06.02.2024 01.09.2023


İlgili Şirketler [ATAYM, KAREL, EKOFA, INFO, SEKFK, HALKI, DYOBY, NURVK, DARDL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190293


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ULAS 17,16 28.400.564 % 10,00  
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Tam 11.020 11.137 51,00  
Yarım 5.523 5.590 26,00  
Çeyrek 2.755 2.797 15,00  
Gümüş.Ons 24,77 24,79 0,54  
Gümüş Gr. 21,19 21,20 0,57  
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