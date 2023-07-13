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***DARDL* *YKBNK* *PBTR* *SMRFA* *CAGFA* *NRBNK* *TATGD* *HALKF* *KORTS* *EKTVK* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının

13.07.2023 17:35
***DARDL* *YKBNK* *PBTR* *SMRFA* *CAGFA* *NRBNK* *TATGD* *HALKF* *KORTS* *EKTVK* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.(


***DARDL******YKBNK******PBTR******SMRFA******CAGFA******NRBNK******TATGD******HALKF******KORTS******EKTVK******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SMRFA, HALKF, CAGFA, INFO, NRBNK, TATGD, KORTS, EKTVK, DARDL, PBTR, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF12419 30.000.000 13.07.2023 11.01.2024 17.07.2023
- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFKE2319 250.750.000 13.07.2023 12.10.2023 17.07.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF12429 60.000.000 13.07.2023 11.01.2024 17.07.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFME2314 170.000.000 13.07.2023 04.10.2023 17.07.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLE2315 270.000.000 13.07.2023 13.10.2023 17.07.2023
- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTATK42411 200.000.000 13.07.2023 17.04.2024 17.07.2023
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT12419 50.000.000 13.07.2023 11.01.2024 17.07.2023
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT82415 85.750.000 13.07.2023 16.08.2024 17.07.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKSE23B0 650.000.000 13.07.2023 19.10.2023 17.07.2023
- Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDRDLE2318 100.000.000 13.07.2023 18.10.2023 17.07.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. PBTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPASHE2312 165.000.000 13.07.2023 05.10.2023 17.07.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKSE23A2 630.000.000 13.07.2023 19.10.2023 17.07.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKE2313 1.000.000.000 13.07.2023 12.10.2023 17.07.2023


İlgili Şirketler [SMRFA, HALKF, CAGFA, INFO, NRBNK, TATGD, KORTS, EKTVK, DARDL, PBTR, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171567


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Yarım 5.304 5.432 -6,00  
Çeyrek 2.660 2.716 -3,00  
Gümüş.Ons 24,60 24,62 0,49  
Gümüş Gr. 20,73 20,75 0,48  
B. Petrol 80,55 80,55 0,44  
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