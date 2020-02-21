***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.02.2020 16:49
***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [DBAGL]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
PEDFR.V
Sözleşme No
0A0F41020005F60B, 0A0F41020005F90B, 0A0F41020005FB07
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/02/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820862
BIST
16:54116.934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 1.291,64
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
16:546,1214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
16:546,6157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
16:54323,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 5,89
|Açılış
|: 323,77
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,59
|39.412.959
|% 15,82
|
|HUBVC
|32,68
|82.949.868
|% 15,72
|
|ESCOM
|3,12
|8.742.338
|% 14,71
|
|KOZAA
|12,70
|662.115.723
|% 12,99
|
|ARDYZ
|14,90
|17.985.831
|% 12,96
|
|MIPAZ
|3,08
|158.694.797
|% -13,48
|
|HATEK
|8,45
|13.527.528
|% -8,85
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,89
|88.474.207
|% -5,46
|
|THYAO
|14,44
|1.634.795.827
|% 0,49
|
|ASELS
|28,82
|1.064.248.272
|% 1,62
|
|KOZAA
|12,70
|662.115.723
|% 12,99
|
|IPEKE
|9,86
|646.403.948
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,78
|491.404.202
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,55
|355.206.104
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|402.426.680
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,78
|491.404.202
|% 2,58
|
|ALBRK
|1,53
|221.570.799
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,26
|178.046.886
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8940
|7,9336
|% 0,74
|
|Frank
|6,2108
|6,2482
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6268
|1,6349
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|25,66
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,67
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|46,99
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|22,73
|
|Çeyrek
|517
|529
|11,37
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,60
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,45
|58,45
|-0,86
|