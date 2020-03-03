***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.03.2020 11:45
***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [DBAGL]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
DJDYK.V
Sözleşme No
0A10CDC10003BDEC, 0A10CDC10003B81E, 0A10CDC10003B813, 0A10CDC10003B745, 0A10CDC10003B8FF, 0A10CDC10003B972, 0A10CDC10003B9CF, 0A10CDC10003BDB4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/03/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823871
BIST
13:27110.281
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.971,44
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.469
En Düşük
108.881
13:276,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0538
|Açılış
|: 6,2080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
13:276,9076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0475
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
13:27318,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 4,89
|Açılış
|: 318,90
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|11,40
|2.236.865
|% 15,97
|
|SONME
|6,11
|5.260.550
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.202.148
|% 14,80
|
|GLBMD
|2,53
|1.220.332
|% 12,95
|
|SNPAM
|5,94
|1.536.260
|% 12,93
|
|YONGA
|9,11
|54.125
|% -5,10
|
|SAMAT
|2,40
|6.239.224
|% -4,76
|
|ALARK
|5,60
|67.724.706
|% -4,27
|
|KNFRT
|7,37
|3.640.649
|% -4,16
|
|KARSN
|1,89
|251.749.518
|% -4,06
|
|ASELS
|29,32
|480.784.691
|% 3,82
|
|THYAO
|12,06
|397.610.777
|% 2,20
|
|GARAN
|10,00
|340.995.898
|% 4,49
|
|KARSN
|1,89
|251.749.518
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,52
|193.312.095
|% 5,44
|
|KARSN
|1,89
|251.749.518
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,37
|163.337.642
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,16
|123.939.243
|% 8,41
|
|IHLAS
|0,82
|65.338.096
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,52
|193.312.095
|% 5,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9180
|7,9577
|% 0,99
|
|Frank
|6,4560
|6,4949
|% 1,06
|
|Riyal
|1,6483
|1,6566
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|11,87
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,69
|
|Cumhuriyet
|2.112
|2.144
|-2,00
|
|Tam
|2.104
|2.156
|-0,95
|
|Yarım
|1.017
|1.043
|-0,46
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,84
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,28
|53,28
|1,38
|