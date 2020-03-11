***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [DBAGL]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıDJDLC.VSözleşme No0A11ECC10004D31Dİşlemin Gerçekleşme Tarihi11/03/2020İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826871BIST