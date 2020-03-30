***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.03.2020 11:29
***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [DBAGL]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ABDEL.V
Sözleşme No
0A149841000298C2, 0A149841000298C1, 0A149841000298C0, 0A149841000298BF, 0A149841000298BE, 0A149841000298BD, 0A149841000298BC
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/03/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833179
BIST
12:4787.722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -402,90
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
12:476,5187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0693
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
12:477,2166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
12:47339,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,71
|Açılış
|: 339,77
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|26.963.406
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.423.197
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.521.177
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.759.882
|% 9,94
|
|BNTAS
|2,66
|32.519.186
|% 9,92
|
|GLRYH
|2,16
|238.712
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.516.303
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|PGSUS
|31,52
|262.070.126
|% -8,74
|
|THYAO
|8,60
|369.810.703
|% -2,93
|
|PGSUS
|31,52
|262.070.126
|% -8,74
|
|ASELS
|23,28
|258.671.303
|% 0,69
|
|GARAN
|7,96
|228.216.191
|% 1,02
|
|SASA
|7,70
|211.971.691
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,92
|75.683.285
|% 2,22
|
|GSRAY
|1,92
|109.468.400
|% -0,52
|
|IHLAS
|0,48
|26.779.013
|% 2,13
|
|TSPOR
|2,68
|147.588.723
|% 3,47
|
|THYAO
|8,60
|369.810.703
|% -2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0438
|8,0841
|% 0,53
|
|Frank
|6,7775
|6,8183
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7259
|1,7345
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,36
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,12
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,35
|26,35
|-1,60
|