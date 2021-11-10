***DBB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
10.11.2021 16:42
***DBB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [DBB]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 11/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı DBBDeniz Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları FonuDeniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976840
BIST
16:571.626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
16:579,8453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1131
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
16:5711,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0903
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
16:57585,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 12,62
|Açılış
|: 585,84
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
587,74
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler16:57
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.445.059
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|136.596.220
|% 9,93
|
|BANVT
|72,00
|17.865.672
|% 9,92
|
|IZFAS
|6,69
|3.976.079
|% 9,85
|
|SARKY
|16,80
|47.740.583
|% -7,95
|
|KLMSN
|10,13
|31.582.160
|% -7,49
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|32,82
|7.734.423
|% -6,76
|
|RALYH
|8,30
|57.915.698
|% -6,21
|
|PETKM
|7,27
|2.920.954.733
|% 0,14
|
|GARAN
|10,72
|2.887.507.825
|% 1,32
|
|TSPOR
|6,55
|1.662.896.793
|% 5,99
|
|THYAO
|18,24
|1.538.832.615
|% 0,44
|
|SISE
|9,56
|1.488.936.844
|% 2,91
|
|PETKM
|7,27
|2.920.954.733
|% 0,14
|
|GARAN
|10,72
|2.887.507.825
|% 1,32
|
|TSPOR
|6,55
|1.662.896.793
|% 5,99
|
|YKBNK
|3,13
|712.588.900
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,12
|485.693.590
|% 0,00
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8387
|9,8453
|% 1,16
|
|Euro
|11,3768
|11,3841
|% 0,80
|
|Sterlin
|13,2746
|13,3411
|% 0,93
|
|Frank
|10,7573
|10,8221
|% 1,13
|
|Riyal
|2,6189
|2,6321
|% 1,30
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|14,86
|
|Altın Gr.
|585
|585
|11,52
|
|Cumhuriyet
|3.845
|3.903
|63,00
|
|Tam
|3.843
|3.942
|87,15
|
|Yarım
|1.858
|1.907
|42,16
|
|Çeyrek
|932
|954
|21,89
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,76
|7,77
|0,16
|
|B. Petrol
|84,82
|84,82
|0,04
|
Seans Raporu
16:57
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17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 85 artarak (% 0.69 ) 1, 435
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17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BANVT, DOBUR, NUGYO, CEOEM, IZFAS, ADESE