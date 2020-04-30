***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020 yılıSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2020Tescil Tarihi16.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20.04.2020 tarih ve 10062 nolu TSGAçıklamalar1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yer alan "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik", şirket denetimini düzenleyen Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, diğer denetimle ilgili genelge ve mevzuata göre şirketin mali tablo ve raporlarının denetiminin gerçekleştirilebilmesi içinGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., bir yıllığına Deutsche Bank A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841519BIST