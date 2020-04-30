***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.04.2020 13:50
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
16.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.04.2020 tarih ve 10062 nolu TSG
Açıklamalar
1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yer alan "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik", şirket denetimini düzenleyen Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, diğer denetimle ilgili genelge ve mevzuata göre şirketin mali tablo ve raporlarının denetiminin gerçekleştirilebilmesi için
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., bir yıllığına Deutsche Bank A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841519
BIST
14:17101.767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 171,28
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:176,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0371
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:177,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:17384,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,09
|Açılış
|: 384,91
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|17.126.199
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.243.325
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|21.990.894
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|18.298.635
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.127.946
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.157.054
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|17.438.228
|% -9,99
|
|GARAN
|8,45
|796.145.498
|% 0,48
|
|THYAO
|10,70
|380.590.639
|% 0,75
|
|PETKM
|3,60
|341.046.714
|% 0,00
|
|ASELS
|27,48
|337.279.584
|% 0,29
|
|AFYON
|2,67
|276.499.129
|% 5,12
|
|ADESE
|1,51
|188.311.357
|% -1,95
|
|AFYON
|2,67
|276.499.129
|% 5,12
|
|PETKM
|3,60
|341.046.714
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|796.145.498
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,08
|94.972.072
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7080
|8,7516
|% 0,78
|
|Frank
|7,1646
|7,2077
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,84
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|12,80
|
|Tam
|2.532
|2.587
|13,10
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|6,40
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|2,08
|
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