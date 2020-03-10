***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -255 286.073 56.043 508.727TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler8.219 8.219Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi8.219 8.219Yeni Bakiye135.000 31.866 -255 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı58.794 191.051Alınan Faizler331.582 415.367Ödenen Faizler-76.332 -27.093Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar68.815 67.853Elde Edilen Diğer Kazançlar16.793 18.571Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-63.417 -54.615Ödenen Vergiler-73.292 -56.675Diğer(5.VI.1) -145.355 -172.357Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim406.008 234.088Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış361.192 44.124Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-112.639 195.413Kredilerdeki Net (Artış) Azalış162.198 740.259Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11.160 -65.050Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)419.368 -166.291Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)204.444 298.101Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-694.299 -854.016Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.VI.1) 54.584 41.548Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı464.802 425.139YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-248.852 -7.033Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller(5.I.12) -3.329 -3.804Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-242.293Diğer(5.I.13) -3.230 -3.229FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-8.874 -50.393Temettü Ödemeleri(5.V.5) -50.393Kiralamaya İlişkin Ödemeler-8.874Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.VI.1) 11.645 1.791Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)218.721 369.504Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.2) 787.745 418.241Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.3) 1.006.466 787.745Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)145.542 122.490DİĞER KAPSAMLI GELİRLER6.349 -309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-242 -309Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-302 -386Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler60 77Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar6.591 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri8.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.858TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)151.891 122.181Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.029.770 563.977 1.593.747 1.117.440 299.959 1.417.399Nakit ve Nakit Benzerleri786.596 561.245 1.347.841 755.367 261.232 1.016.599Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 24.725 546.131 570.856 76.500 255.942 332.442Bankalar(3) 712.701 15.114 727.815 679.368 5.290 684.658Para Piyasalarından Alacaklar50.015 50.015 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-845 -845 -501 -501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 881 0 881 362.073 0 362.073Devlet Borçlanma Senetleri881 881 362.073 362.073Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 242.293 0 242.293 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri242.293 242.293 0Türev Finansal Varlıklar(2) 0 2.732 2.732 0 38.727 38.727Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.732 2.732 38.727 38.727İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)355.819 685.544 1.041.363 545.675 593.213 1.138.888Krediler(5) 356.041 685.544 1.041.585 546.714 593.213 1.139.927Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-222 -222 -1.039 -1.039SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)(7) 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 24.510 24.510 4.805 4.805MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 4.707 0 4.707 3.976 0 3.976ŞerefiyeDiğer4.707 4.707 3.976 3.976YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 3.098 3.098 3.960 3.960DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 6.486 67.853 74.339 9.651 83.653 93.304VARLIKLAR TOPLAMI1.424.390 1.317.374 2.741.764 1.685.507 976.825 2.662.332YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 774.451 758.418 1.532.869 624.966 340.190 965.156ALINAN KREDİLER(3) 0 379.084 379.084 0 1.004.274 1.004.274PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 0 3.024 3.024 0 45.176 45.176Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.024 3.024 45.176 45.176FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 4.565 16.764 21.329 0KARŞILIKLAR(7) 12.967 24.643 37.610 11.005 26.154 37.159Çalışan Hakları Karşılığı10.218 5.907 16.125 10.017 7.510 17.527Diğer Karşılıklar2.749 18.736 21.485 988 18.644 19.632CARİ VERGİ BORCU(8) 12.072 0 12.072 12.868 0 12.868ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER3.337 11.814 15.151 3.713 5.252 8.965ÖZKAYNAKLAR(11) 740.625 0 740.625 588.734 0 588.734Ödenmiş Sermaye(11) 135.000 0 135.000 135.000 135.000Sermaye Yedekleri31.866 0 31.866 31.866 0 31.866Diğer Sermaye Yedekleri31.866 31.866 31.866 31.866Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-806 -806 -564 -564Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.591 6.591 0Kar Yedekleri414.213 0 414.213 291.723 0 291.723Yasal Yedekler84.802 84.802 84.802 84.802Olağanüstü Yedekler329.411 329.411 206.921 206.921Kar veya Zarar153.761 0 153.761 130.709 0 130.709Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı8.219 8.219 8.219 8.219Dönem Net Kâr veya Zararı145.542 145.542 122.490 122.490YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.548.017 1.193.747 2.741.764 1.241.286 1.421.046 2.662.332Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 351.429 431.808Kredilerden Alınan Faizler154.810 281.730Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler379 7.210Bankalardan Alınan Faizler127.051 79.868Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler44.994 1.164Menkul Değerlerden Alınan Faizler23.974 60.573Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar10.871 60.573Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar13.103 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri221 1.263FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -76.487 -28.584Mevduata Verilen Faizler-71.725 -19.921Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.314 -3.223Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-82 -4.831İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-1.692 0Diğer Faiz Giderleri-674 -609NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ274.942 403.224NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ52.588 47.479Alınan Ücret ve Komisyonlar68.815 67.853Gayri Nakdi Kredilerden2.429 2.806Diğer(12) 66.386 65.047Verilen Ücret ve Komisyonlar ( -20.374Diğer(12) -16.227 -20.374TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -24.161 -183.492Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-481 1.163Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-44.763 345.744Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)21.083 -530.399DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 16.793 18.571FAALİYET BRÜT KÂRI320.162 285.782BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.630 -862DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)-60.769 -54.615DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -71.356 -73.743NET FAALİYET KARI (ZARARI)186.407 156.562BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 186.407 156.562SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -40.865 -34.072Cari Vergi Karşılığı-40.224 -35.684Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-641 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 1.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 145.542 122.490DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 145.542 122.490Grubun Karı (Zararı)145.542 122.490Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisee Başına Kar 0,10780000 0,09070000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826263BIST