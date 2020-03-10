***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
10.03.2020 17:08
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -255 286.073 56.043 508.727
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
8.219 8.219
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
8.219 8.219
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -255 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
58.794 191.051
Alınan Faizler
331.582 415.367
Ödenen Faizler
-76.332 -27.093
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
68.815 67.853
Elde Edilen Diğer Kazançlar
16.793 18.571
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-63.417 -54.615
Ödenen Vergiler
-73.292 -56.675
Diğer
(5.VI.1) -145.355 -172.357
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
406.008 234.088
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
361.192 44.124
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-112.639 195.413
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
162.198 740.259
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11.160 -65.050
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
419.368 -166.291
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
204.444 298.101
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-694.299 -854.016
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.1) 54.584 41.548
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
464.802 425.139
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-248.852 -7.033
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
(5.I.12) -3.329 -3.804
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-242.293
Diğer
(5.I.13) -3.230 -3.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-8.874 -50.393
Temettü Ödemeleri
(5.V.5) -50.393
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.874
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.1) 11.645 1.791
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
218.721 369.504
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.2) 787.745 418.241
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.3) 1.006.466 787.745
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
145.542 122.490
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.349 -309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-242 -309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-302 -386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60 77
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.591 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.858
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
151.891 122.181
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.029.770 563.977 1.593.747 1.117.440 299.959 1.417.399
Nakit ve Nakit Benzerleri
786.596 561.245 1.347.841 755.367 261.232 1.016.599
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 24.725 546.131 570.856 76.500 255.942 332.442
Bankalar
(3) 712.701 15.114 727.815 679.368 5.290 684.658
Para Piyasalarından Alacaklar
50.015 50.015 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-845 -845 -501 -501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 881 0 881 362.073 0 362.073
Devlet Borçlanma Senetleri
881 881 362.073 362.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 242.293 0 242.293 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
242.293 242.293 0
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 2.732 2.732 0 38.727 38.727
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.732 2.732 38.727 38.727
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
355.819 685.544 1.041.363 545.675 593.213 1.138.888
Krediler
(5) 356.041 685.544 1.041.585 546.714 593.213 1.139.927
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-222 -222 -1.039 -1.039
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 24.510 24.510 4.805 4.805
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 4.707 0 4.707 3.976 0 3.976
Şerefiye
0
Diğer
4.707 4.707 3.976 3.976
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 3.098 3.098 3.960 3.960
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 6.486 67.853 74.339 9.651 83.653 93.304
VARLIKLAR TOPLAMI
1.424.390 1.317.374 2.741.764 1.685.507 976.825 2.662.332
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 774.451 758.418 1.532.869 624.966 340.190 965.156
ALINAN KREDİLER
(3) 0 379.084 379.084 0 1.004.274 1.004.274
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 3.024 3.024 0 45.176 45.176
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.024 3.024 45.176 45.176
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 4.565 16.764 21.329 0
KARŞILIKLAR
(7) 12.967 24.643 37.610 11.005 26.154 37.159
Çalışan Hakları Karşılığı
10.218 5.907 16.125 10.017 7.510 17.527
Diğer Karşılıklar
2.749 18.736 21.485 988 18.644 19.632
CARİ VERGİ BORCU
(8) 12.072 0 12.072 12.868 0 12.868
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.337 11.814 15.151 3.713 5.252 8.965
ÖZKAYNAKLAR
(11) 740.625 0 740.625 588.734 0 588.734
Ödenmiş Sermaye
(11) 135.000 0 135.000 135.000 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 31.866 31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-806 -806 -564 -564
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.591 6.591 0
Kar Yedekleri
414.213 0 414.213 291.723 0 291.723
Yasal Yedekler
84.802 84.802 84.802 84.802
Olağanüstü Yedekler
329.411 329.411 206.921 206.921
Kar veya Zarar
153.761 0 153.761 130.709 0 130.709
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
8.219 8.219 8.219 8.219
Dönem Net Kâr veya Zararı
145.542 145.542 122.490 122.490
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.548.017 1.193.747 2.741.764 1.241.286 1.421.046 2.662.332
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 351.429 431.808
Kredilerden Alınan Faizler
154.810 281.730
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
379 7.210
Bankalardan Alınan Faizler
127.051 79.868
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
44.994 1.164
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
23.974 60.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.871 60.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
13.103 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
221 1.263
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -76.487 -28.584
Mevduata Verilen Faizler
-71.725 -19.921
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.314 -3.223
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-82 -4.831
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.692 0
Diğer Faiz Giderleri
-674 -609
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
274.942 403.224
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
52.588 47.479
Alınan Ücret ve Komisyonlar
68.815 67.853
Gayri Nakdi Kredilerden
2.429 2.806
Diğer
(12) 66.386 65.047
Verilen Ücret ve Komisyonlar ( -20.374
Diğer
(12) -16.227 -20.374
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -24.161 -183.492
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-481 1.163
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-44.763 345.744
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
21.083 -530.399
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 16.793 18.571
FAALİYET BRÜT KÂRI
320.162 285.782
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.630 -862
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-60.769 -54.615
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -71.356 -73.743
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
186.407 156.562
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 186.407 156.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -40.865 -34.072
Cari Vergi Karşılığı
-40.224 -35.684
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-641 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 1.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 145.542 122.490
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 145.542 122.490
Grubun Karı (Zararı)
145.542 122.490
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisee Başına Kar 0,10780000 0,09070000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826263
BIST