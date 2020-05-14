***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734Yeni Bakiye135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-100 32.935 32.835Kar Dağıtımı122.490 -122.490Yedeklere Aktarılan Tutarlar122.490 -122.490Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -664 414.213 8.219 32.935 621.569Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Yeni Bakiye135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20 -5.283 24.382 19.079Kar Dağıtımı153.761 -8.219 -145.542Yedeklere Aktarılan Tutarlar153.761 -8.219 -145.542Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -826 1.308 567.974 0 24.382 759.704Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.630.059 375.207 2.005.266 1.325.568 626.322 1.951.890GARANTİ VE KEFALETLER(1) 73.760 208.578 282.338 78.892 175.226 254.118Teminat Mektupları73.760 197.893 271.653 78.892 173.736 252.628Diğer Teminat Mektupları73.760 197.893 271.653 78.892 173.736 252.628Akreditifler0 10.685 10.685 0 1.490 1.490Belgeli Akreditifler10.685 10.685 1.490 1.490TAAHHÜTLER(1) 1.476.201 567 1.476.768 914.630 0 914.630Cayılamaz Taahhütler1.476.201 567 1.476.768 914.630 0 914.630Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri170.132 567 170.699 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.305.548 1.305.548 914.199 914.199Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleriİhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri521 521 431 431Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR80.098 166.062 246.160 332.046 451.096 783.142Alım Satım Amaçlı İşlemler80.098 166.062 246.160 332.046 451.096 783.142Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri