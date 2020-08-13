***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734Yeni Bakiye135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-158 1.097 82.185 83.124Kar Dağıtımı122.490 -122.490Yedeklere Aktarılan Tutarlar122.490 -122.490Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -722 1.097 414.213 8.219 82.185 671.858Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Yeni Bakiye135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14 -4.179 28.433 24.240Kar Dağıtımı153.761 -8.219 -145.542Yedeklere Aktarılan Tutarlar153.761 -8.219 -145.542Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -820 2.412 567.974 0 28.433 764.865Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER211.719 339.444 551.163 1.325.568 626.322 1.951.890GARANTİ VE KEFALETLER(1) 83.349 220.587 303.936 78.892 175.226 254.118Teminat Mektupları83.349 220.587 303.936 78.892 173.736 252.628Diğer Teminat Mektupları83.349 220.587 303.936 78.892 173.736 252.628Akreditifler0 0 0 0 1.490 1.490Belgeli Akreditifler0 1.490 1.490TAAHHÜTLER(1) 115.314 0 115.314 914.630 0 914.630Cayılamaz Taahhütler115.314 0 115.314 914.630 0 914.630Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri33.547 33.547 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri81.171 81.171 914.199 914.199Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri596 596 431 431Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR13.056 118.857 131.913 332.046 451.096 783.142Alım Satım Amaçlı İşlemler13.056 118.857 131.913 332.046 451.096 783.142Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleriGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 0 729 729 0 3.024 3.024Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı729 729 3.024 3.024FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 7.834 18.746 26.580 4.565 16.764 21.329KARŞILIKLAR(7) 9.546 21.334 30.880 12.967 24.643 37.610Çalışan Hakları Karşılığı6.178 11.040 17.218 10.218 5.907 16.125Diğer Karşılıklar3.368 10.294 13.662 2.749 18.736 21.485CARİ VERGİ BORCU(8) 8.254 0 8.254 12.072 0 12.072ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER3.834 24.815 28.649 3.337 11.814 15.151ÖZKAYNAKLAR(9) 764.865 0 764.865 740.625 0 740.625Ödenmiş Sermaye135.000 0 135.000 135.000 135.000Sermaye Yedekleri31.866 0 31.866 31.866 0 31.866Diğer Sermaye Yedekleri31.866 31.866 31.866 31.866Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-820 -820 -806 -806Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.412 2.412 6.591 6.591Kar Yedekleri567.974 0 567.974 414.213 0 414.213Yasal Yedekler84.802 84.802 84.802 84.802Olağanüstü Yedekler483.172 483.172 329.411 329.411Kar veya Zarar28.433 0 28.433 153.761 0 153.761Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 8.219 8.219Dönem Net Kâr veya Zararı28.433 28.433 145.542 145.542YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.274.732 1.433.525 3.708.257 1.548.017 1.193.747 2.741.764Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 86.255 197.628 42.161 103.297Kredilerden Alınan Faizler22.634 95.692 12.472 59.305Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 253 0 153Bankalardan Alınan Faizler40.842 75.216 18.634 33.711Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler14.370 12.151 6.720 2.635Menkul Değerlerden Alınan Faizler8.332 14.142 4.319 7.372Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.094 10.702 377 3.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar7.238 3.440 3.942 3.440Diğer Faiz Gelirleri77 174 16 121FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -16.570 -54.246 -9.946 -27.068Mevduata Verilen Faizler-9.988 -50.981 -4.303 -26.066Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-5.349 -1.750 -5.144 -636Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler0 -51 0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-372 -1.127 -154 -321Diğer Faiz Giderleri-861 -337 -345 -45NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ69.685 143.382 32.215 76.229NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ26.196 22.715 12.226 13.133Alınan Ücret ve Komisyonlar32.747 30.961 15.091 17.199Gayri Nakdi Kredilerden1.175 1.255 627 644Diğer(9) 31.572 29.706 14.464 16.555Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.551 -8.246 -2.865 -4.066Diğer(9) -6.551 -8.246 -2.865 -4.066TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) 9.313 -2.405 1.994 -2.995Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)8.374 -1.585 1.205 605Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.594 -9.005 451 -9.130Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.655 8.185 338 5.530DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 7.050 9.895 2.488 6.873FAALİYET BRÜT KÂRI112.244 173.587 48.923 93.240BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -4.652 -326 -4.198 -295DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)-32.753 -35.150 -18.470 -13.837DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -38.531 -32.562 -21.196 -15.854NET FAALİYET KARI (ZARARI)36.308 105.549 5.059 63.254BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.308 105.549 5.059 63.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(7) -7.875 -23.364 -1.008 -14.004Cari Vergi Karşılığı-13.106 -25.357 -4.746 -15.800Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.231 1.993 3.738 1.796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(8) 28.433 82.185 4.051 49.250DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(8) 28.433 82.185 4.051 49.250Grubun Karı (Zararı)28.433 82.185 4.051 49.250Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,02110000 0,06090000 0,00300000 0,03650000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868702BIST