***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
13.08.2020 17:51
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-158 1.097 82.185 83.124
Kar Dağıtımı
122.490 -122.490
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
122.490 -122.490
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -722 1.097 414.213 8.219 82.185 671.858
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14 -4.179 28.433 24.240
Kar Dağıtımı
153.761 -8.219 -145.542
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
153.761 -8.219 -145.542
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -820 2.412 567.974 0 28.433 764.865
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
211.719 339.444 551.163 1.325.568 626.322 1.951.890
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 83.349 220.587 303.936 78.892 175.226 254.118
Teminat Mektupları
83.349 220.587 303.936 78.892 173.736 252.628
Diğer Teminat Mektupları
83.349 220.587 303.936 78.892 173.736 252.628
Akreditifler
0 0 0 0 1.490 1.490
Belgeli Akreditifler
0 1.490 1.490
TAAHHÜTLER
(1) 115.314 0 115.314 914.630 0 914.630
Cayılamaz Taahhütler
115.314 0 115.314 914.630 0 914.630
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
33.547 33.547 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
81.171 81.171 914.199 914.199
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
596 596 431 431
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13.056 118.857 131.913 332.046 451.096 783.142
Alım Satım Amaçlı İşlemler
13.056 118.857 131.913 332.046 451.096 783.142
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 729 729 0 3.024 3.024
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
729 729 3.024 3.024
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 7.834 18.746 26.580 4.565 16.764 21.329
KARŞILIKLAR
(7) 9.546 21.334 30.880 12.967 24.643 37.610
Çalışan Hakları Karşılığı
6.178 11.040 17.218 10.218 5.907 16.125
Diğer Karşılıklar
3.368 10.294 13.662 2.749 18.736 21.485
CARİ VERGİ BORCU
(8) 8.254 0 8.254 12.072 0 12.072
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.834 24.815 28.649 3.337 11.814 15.151
ÖZKAYNAKLAR
(9) 764.865 0 764.865 740.625 0 740.625
Ödenmiş Sermaye
135.000 0 135.000 135.000 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 31.866 31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-820 -820 -806 -806
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.412 2.412 6.591 6.591
Kar Yedekleri
567.974 0 567.974 414.213 0 414.213
Yasal Yedekler
84.802 84.802 84.802 84.802
Olağanüstü Yedekler
483.172 483.172 329.411 329.411
Kar veya Zarar
28.433 0 28.433 153.761 0 153.761
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 8.219 8.219
Dönem Net Kâr veya Zararı
28.433 28.433 145.542 145.542
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.274.732 1.433.525 3.708.257 1.548.017 1.193.747 2.741.764
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 86.255 197.628 42.161 103.297
Kredilerden Alınan Faizler
22.634 95.692 12.472 59.305
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 253 0 153
Bankalardan Alınan Faizler
40.842 75.216 18.634 33.711
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14.370 12.151 6.720 2.635
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.332 14.142 4.319 7.372
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.094 10.702 377 3.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
7.238 3.440 3.942 3.440
Diğer Faiz Gelirleri
77 174 16 121
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -16.570 -54.246 -9.946 -27.068
Mevduata Verilen Faizler
-9.988 -50.981 -4.303 -26.066
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.349 -1.750 -5.144 -636
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -51 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-372 -1.127 -154 -321
Diğer Faiz Giderleri
-861 -337 -345 -45
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
69.685 143.382 32.215 76.229
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
26.196 22.715 12.226 13.133
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.747 30.961 15.091 17.199
Gayri Nakdi Kredilerden
1.175 1.255 627 644
Diğer
(9) 31.572 29.706 14.464 16.555
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.551 -8.246 -2.865 -4.066
Diğer
(9) -6.551 -8.246 -2.865 -4.066
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 9.313 -2.405 1.994 -2.995
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.374 -1.585 1.205 605
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.594 -9.005 451 -9.130
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.655 8.185 338 5.530
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 7.050 9.895 2.488 6.873
FAALİYET BRÜT KÂRI
112.244 173.587 48.923 93.240
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -4.652 -326 -4.198 -295
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-32.753 -35.150 -18.470 -13.837
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -38.531 -32.562 -21.196 -15.854
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
36.308 105.549 5.059 63.254
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.308 105.549 5.059 63.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -7.875 -23.364 -1.008 -14.004
Cari Vergi Karşılığı
-13.106 -25.357 -4.746 -15.800
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.231 1.993 3.738 1.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 28.433 82.185 4.051 49.250
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 28.433 82.185 4.051 49.250
Grubun Karı (Zararı)
28.433 82.185 4.051 49.250
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar 0,02110000 0,06090000 0,00300000 0,03650000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868702
BIST