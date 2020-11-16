***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
16.11.2020 17:13
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 26.065 0
Diğer
-2.209 -2.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-9.120 -6.402
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-9.120 -6.402
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
93.829 13.927
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
739.395 1.589.131
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.006.466 787.745
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.745.861 2.376.876
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.793 116.734
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-6.533 2.812 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-74 -198 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-93 -246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.459 3.010 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-8.281 3.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.822 -733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.260 119.546 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.693.715 780.718 2.474.433 1.029.770 563.977 1.593.747
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.418.066 763.569 2.181.635 786.596 561.245 1.347.841
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 126.025 757.535 883.560 24.725 546.131 570.856
Bankalar
(3) 1.293.239 6.449 1.299.688 712.701 15.114 727.815
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 50.015 50.015
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.198 -415 -1.613 -845 -845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 46.959 0 46.959 881 0 881
Devlet Borçlanma Senetleri
46.959 46.959 881 881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 228.690 0 228.690 242.293 0 242.293
Devlet Borçlanma Senetleri
228.690 228.690 242.293 242.293
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 17.149 17.149 0 2.732 2.732
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.149 17.149 2.732 2.732
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5) 813.806 1.134.488 1.948.294 355.819 685.544 1.041.363
Krediler
813.975 1.137.744 1.951.719 356.041 685.544 1.041.585
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-169 -3.256 -3.425 -222 -222
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
30.431 30.431 24.510 24.510
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.523 0 4.523 4.707 0 4.707
Şerefiye
0
Diğer
4.523 0 4.523 4.707 4.707
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 8.774 8.774 3.098 3.098
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 28.647 179.081 207.728 6.486 67.853 74.339
VARLIKLAR TOPLAMI
2.579.896 2.094.287 4.674.183 1.424.390 1.317.374 2.741.764
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 1.324.104 601.243 1.925.347 774.451 758.418 1.532.869
ALINAN KREDİLER
(3) 440.119 1.415.866 1.855.985 379.084 379.084
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 3.848 3.848 0 3.024 3.024
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.848 3.848 3.024 3.024
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 4.263 21.134 25.397 4.565 16.764 21.329
KARŞILIKLAR
(7) 12.294 36.738 49.032 12.967 24.643 37.610
Çalışan Hakları Karşılığı
6.471 14.781 21.252 10.218 5.907 16.125
Diğer Karşılıklar
5.823 21.957 27.780 2.749 18.736 21.485
CARİ VERGİ BORCU
(8) 7.320 0 7.320 12.072 0