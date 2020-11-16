***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734Yeni Bakiye135.000 31.866 -564 291.723 8.219 26.065 0Diğer-2.209 -2.111FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-9.120 -6.402Kiralamaya İlişkin Ödemeler-9.120 -6.402Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi93.829 13.927Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)739.395 1.589.131Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.006.466 787.745Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.745.861 2.376.876Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)40.793 116.734DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-6.533 2.812 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-74 -198 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-93 -246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 48Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.459 3.010 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-8.281 3.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.822 -733TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.260 119.546 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.693.715 780.718 2.474.433 1.029.770 563.977 1.593.747Nakit ve Nakit Benzerleri1.418.066 763.569 2.181.635 786.596 561.245 1.347.841Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 126.025 757.535 883.560 24.725 546.131 570.856Bankalar(3) 1.293.239 6.449 1.299.688 712.701 15.114 727.815Para Piyasalarından Alacaklar0 0 50.015 50.015Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.198 -415 -1.613 -845 -845Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 46.959 0 46.959 881 0 881Devlet Borçlanma Senetleri46.959 46.959 881 881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 228.690 0 228.690 242.293 0 242.293Devlet Borçlanma Senetleri228.690 228.690 242.293 242.293Türev Finansal Varlıklar(2) 0 17.149 17.149 0 2.732 2.732Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı17.149 17.149 2.732 2.732İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5) 813.806 1.134.488 1.948.294 355.819 685.544 1.041.363Krediler813.975 1.137.744 1.951.719 356.041 685.544 1.041.585Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-169 -3.256 -3.425 -222 -222SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)(7) 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)30.431 30.431 24.510 24.510MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.523 0 4.523 4.707 0 4.707ŞerefiyeDiğer4.523 0 4.523 4.707 4.707YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 8.774 8.774 3.098 3.098DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 28.647 179.081 207.728 6.486 67.853 74.339VARLIKLAR TOPLAMI2.579.896 2.094.287 4.674.183 1.424.390 1.317.374 2.741.764YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 1.324.104 601.243 1.925.347 774.451 758.418 1.532.869ALINAN KREDİLER(3) 440.119 1.415.866 1.855.985 379.084 379.084PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 0 3.848 3.848 0 3.024 3.024Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.848 3.848 3.024 3.024FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 4.263 21.134 25.397 4.565 16.764 21.329KARŞILIKLAR(7) 12.294 36.738 49.032 12.967 24.643 37.610Çalışan Hakları Karşılığı6.471 14.781 21.252 10.218 5.907 16.125Diğer Karşılıklar5.823 21.957 27.780 2.749 18.736 21.485CARİ VERGİ BORCU(8) 7.320 0 7.320 12.072 0