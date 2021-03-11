***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734Yeni Bakiye135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-242 6.591 145.542 151.891Kar Dağıtımı122.490 -122.490Yedeklere Aktarılan Tutarlar122.490 -122.490Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Yeni Bakiye135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-77 -8.020 84.979 76.882Kar Dağıtımı(5-V-5) 153.761 -8.219 -145.542Yedeklere Aktarılan Tutarlar(5-V-5) 153.761 -8.219 -145.542Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 0 84.979 817.507Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.502.040 2.550.567 4.052.607 1.325.568 626.322 1.951.890GARANTİ VE KEFALETLER(1) 124.139 389.396 513.535 78.892 175.226 254.118Teminat Mektupları124.139 380.328 504.467 78.892 173.736 252.628Diğer Teminat Mektupları124.139 380.328 504.467 78.892 173.736 252.628Akreditifler0 9.068 9.068 0 1.490 1.490Belgeli Akreditifler9.068 9.068 1.490 1.490TAAHHÜTLER(1) 153.337 109.072 262.409 914.630 0 914.630Cayılamaz Taahhütler153.337 109.072 262.409 914.630 0 914.630Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri102.941 109.072 212.013 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri49.626 49.626 914.199 914.199Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri770 770 431 431Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.224.564 2.052.099 3.276.663 332.046 451.096 783.142Alım Satım Amaçlı İşlemler1.224.564 2.052.099 3.276.663 332.046 451.096 783.142Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri582.294 564.751 1.147.045 110.086 184.038 294.124Vadeli Döviz Alım İşlemleri404.328 189.021 593.349 69.912 77.181 147.093Vadeli Döviz Satım İşlemleri177.966 375.730 553.696 40.174 106.857 147.031Para ve Faiz Swap İşlemleri642.270 1.487.348 2.129.618 221.960 267.058 489.018Swap Para Alım İşlemleri1.034.538 1.034.538 160.000 84.449 244.449Swap Para Satım İşlemleri642.270 452.810 1.095.080 61.960 182.609 244.569EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER22.175.229 3.676.565 25.851.794 50.620.785 59.402 50.680.187EMANET KIYMETLER22.175.229 3.676.565 25.851.794 50.620.785 59.402 50.680.187Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları14.602.571 3.603.160 18.205.731 42.182.523 42.182.523Emanete Alınan Menkul Değerler7.347.066 7.347.066 8.344.043 8.344.043Tahsile Alınan Çekler225.592 225.592 94.219 94.219Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler73.405 73.405 59.402 59.402REHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI23.677.269 6.227.132 29.904.401 51.946.353 685.724 52.632.077Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı219.524 35.005Alınan Faizler225.948 331.582Ödenen Faizler-75.783 -76.332Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar41.191 45.026Elde Edilen Diğer Kazançlar16.098 9.335Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-75.089 -63.417Ödenen Vergiler-55.585 -73.292Diğer(5.VI.1) 142.744 -137.897Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-302.335 429.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış880 361.192Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-155.901 -112.639Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.101.115 162.198Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-100.225 34.949Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-205.529 419.368Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)153.139 204.444Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.092.725 -694.299Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.VI.1) 13.691 54.584Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-82.811 464.802YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları150.176 -248.852Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller(5.I.12) -10.941 -3.329Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -242.293Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar163.898 0Diğer(5.I.13) -2.781 -3.230FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-12.411 -8.874Temettü Ödemeleri(5.V.5) 0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-12.411 -8.874Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.VI.1) 74.632 11.645Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)129.586 218.721Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.2) 1.006.466 787.745Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.3) 1.136.052 1.006.466Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)84.979 145.542DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-8.097 6.349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-77 -242Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-97 -302Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 60Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.020 6.591Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-10.291 8.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.271 -1.858TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.882 151.891Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP