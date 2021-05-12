***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Yeni Bakiye135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20 -5.283 24.382 19.079Kar Dağıtımı153.761 -8.219 -145.542Yedeklere Aktarılan Tutarlar153.761 -8.219 -145.542Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -826 1.308 567.974 0 24.382 759.704Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507Yeni Bakiye135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-141 433 76.195 76.487Kar Dağıtımı76.727 -84.979 -8.252Dağıtılan Temettü-8.252 -8.252Yedeklere Aktarılan Tutarlar76.727 -76.727Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -1.024 -996 644.701 76.195 885.742Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER2.364.939 2.888.988 5.253.927 1.502.040 2.550.567 4.052.607GARANTİ VE KEFALETLER(1) 137.801 243.552 381.353 124.139 389.396 513.535Teminat Mektupları137.801 240.605 378.406 124.139 380.328 504.467Diğer Teminat Mektupları137.801 240.605 378.406 124.139 380.328 504.467Akreditifler0 2.947 2.947 0 9.068 9.068Belgeli Akreditifler2.947 2.947 9.068 9.068TAAHHÜTLER(1) 703.674 133.735 837.409 153.337 109.072 262.409Cayılamaz Taahhütler703.674 133.735 837.409 153.337 109.072 262.409Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri625.891 133.735 759.626 102.941 109.072 212.013Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri76.925 76.925 49.626 0 49.626Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri858 858 770 0 770Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.523.464 2.511.701 4.035.165 1.224.564 2.052.099 3.276.663Alım Satım Amaçlı İşlemler1.523.464 2.511.701 4.035.165 1.224.564 2.052.099 3.276.663Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri638.288 950.326 1.588.614 582.294 564.751 1.147.045Vadeli Döviz Alım İşlemleri438.601 368.472 807.073 404.328 189.021 593.349Vadeli Döviz Satım İşlemleri199.687 581.854 781.541 177.966 375.730 553.696Para ve Faiz Swap İşlemleri885.176 1.561.375 2.446.551 642.270 1.487.348 2.129.618Swap Para Alım İşlemleri316.250 914.654 1.230.904 1.034.538 1.034.538Swap Para Satım İşlemleri568.926 646.721 1.215.647 642.270 452.810 1.095.080EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER29.397.768 3.992.900 33.390.668 22.175.229 3.676.565 25.851.794EMANET KIYMETLER29.397.768 3.992.900 33.390.668 22.175.229 3.676.565 25.851.794Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları22.488.308 3.909.640 26.397.948 14.602.571 3.603.160 18.205.731Emanete Alınan Menkul Değerler6.805.223 6.805.223 7.347.066 7.347.066Tahsile Alınan Çekler104.237 104.237 225.592 225.592Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler83.260 83.260 73.405 73.405REHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI31.762.707 6.881.888 38.644.595 23.677.269 6.227.132 29.904.401Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı64.072 -104.847Alınan Faizler108.663 26.587Ödenen Faizler-47.414 -6.331Alınan Ücret ve Komisyonlar10.849 11.032Elde Edilen Diğer Kazançlar1.749 2.598Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-25.704 -19.726Ödenen Vergiler-23.449 -15.241Diğer39.378 -103.766Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim753.458 105.415Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-451.806 -4.141Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-85.972 35.003Kredilerdeki Net (Artış) Azalış228.990 112.353Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış10.785 11.915Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)211.515 453.748Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.019.950 -105.575Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-199.165 -395.160Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)19.161 -2.728Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı817.530 568YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-68.571 159.036Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.483 -1.053Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-65.363Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar161.218Diğer-725 -1.129FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.394 -2.075Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.394 -2.075Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi30.493 14.432Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)778.058 171.961Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.136.052 1.006.466Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.914.110 1.178.427Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)76.195 24.382DİĞER KAPSAMLI GELİRLER292 -5.303Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-141 -20Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-176 -25Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 5Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar433 -5.283Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri597 -6.772Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-164 1.489TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.487 19.079Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.107.505 1.061.845 3.169.350 998.324 758.505 1.756.829Nakit ve Nakit Benzerleri1.499.844 998.976 2.498.820 906.155 728.859 1.635.014Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 159.972 876.114 1.036.086 95.253 123.426 864.129 101.152 5.059 106.211Para Piyasalarından Alacaklar600.292 600.292 710.306 710.306Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.123 -564 -1.687 -556 -403 -959Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 451.807 0 451.807 1 0 1Devlet Borçlanma Senetleri451.807 451.807 1 1Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 155.854 0 155.854 92.168 0 92.168Devlet Borçlanma Senetleri155.854 155.854 92.168 92.168Türev Finansal Varlıklar(2) 0 62.869 62.869 0 29.646 29.646Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı62.869 62.869 29.646 29.646İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5) 1.082.130 1.136.953 2.219.083 1.370.437 993.685 2.364.122Krediler1.082.323 1.137.762 2.220.085 1.370.644 995.682 2.366.326Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-193 -809 -1.002 -207 -1.997 -2.204SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)(7) 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)32.919 32.919 33.909 33.909MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.165 0 4.165 4.178 0 4.178ŞerefiyeDiğer4.165 4.165 4.178 4.178YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 0 5.784 5.784DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 39.681 217.865 257.546 43.820 197.940 241.760VARLIKLAR TOPLAMI3.266.400 2.416.663 5.683.063 2.456.452 1.950.130 4.406.582YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 2.231.698 744.129 2.975.827 1.051.146 634.672 1.685.818ALINAN KREDİLER(3) 79.039 1.588.291 1.667.330 200.083 1.539.281 1.739.364PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 0 18.171 18.171 0 40.210 40.210Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.171 18.171 40.210 40.210FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 17.768 86 17.854 18.629 132 18.761KARŞILIKLAR(7) 10.274 46.242 56.516 15.983 35.399 51.382Çalışan Hakları Karşılığı6.401 11.113 17.514 14.770 6.962 21.732Diğer Karşılıklar3.873 35.129 39.002 1.213 28.437 29.650CARİ VERGİ BORCU(8) 18.514 18.514 19.919 19.919ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 4.154 4.154 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER20.581 18.374 38.955 8.246 25.375 33.621ÖZKAYNAKLAR(9) 885.742 0 885.742 817.507 0 817.507Ödenmiş Sermaye135.000 0 135.000 135.000 135.000Sermaye Yedekleri31.866 0 31.866 31.866 0 31.866Diğer Sermaye Yedekleri31.866 31.866 31.866 31.866Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.024 -1.024 -883 -883Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-996 -996 -1.429 -1.429Kar Yedekleri644.701 0 644.701 567.974 0 567.974Yasal Yedekler84.952 84.952 84.802 84.802Olağanüstü Yedekler559.749 559.749 483.172 483.172Kar veya Zarar76.195 0 76.195 84.979 0 84.979Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0Dönem Net Kâr veya Zararı76.195 76.195 84.979 84.979YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.267.770 2.415.293 5.683.063 2.131.513 2.275.069 4.406.582Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 119.925 44.094Kredilerden Alınan Faizler65.550 10.162Bankalardan Alınan Faizler41.487 22.208Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler4.500 7.650Menkul Değerlerden Alınan Faizler7.090 4.013Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.808 717Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.282 3.296Diğer Faiz Gelirleri1.298 61FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -47.677 -6.624Mevduata Verilen Faizler-10.361 -5.685Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-36.751 -205Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-478 -218Diğer Faiz Giderleri-87 -516NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ72.248 37.470NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ16.666 13.970Alınan Ücret ve Komisyonlar20.463 17.656Gayri Nakdi Kredilerden856 548Diğer(9) 19.607 17.108Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.797 -3.686Diğer(9) -3.797 -3.686TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) 42.803 7.319Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)16.786 7.169Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.530 3.143Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)24.487 -2.993DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 3.544 4.562FAALİYET BRÜT KÂRI135.261 63.321BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -273 -454DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-17.011 -14.283DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -22.913 -17.335NET FAALİYET KARI (ZARARI)95.064 31.249BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.064 31.249SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(7) -18.869 -6.867Cari Vergi Karşılığı-8.947 -8.360Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-9.922 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.493SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(8) 76.195 24.382DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(8) 76.195 24.382Grubun Karı (Zararı)76.195 24.382Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,05640000 0,01810000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936430BIST