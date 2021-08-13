***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Yeni Bakiye135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14 -4.179 28.433 24.240Kar Dağıtımı153.761 -8.219 -145.542Yedeklere Aktarılan Tutarlar153.761 -8.219 -145.542Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -820 2.412 567.974 0 28.433 764.865Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507Yeni Bakiye135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-123 1.662 101.054 102.593Kar Dağıtımı76.727 -84.979 -8.252Dağıtılan Temettü-8.252 -8.252Yedeklere Aktarılan Tutarlar76.727 -76.727Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -1.006 233 644.701 101.054 911.848Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.624.020 2.212.513 3.836.533 1.502.040 2.550.567 4.052.607GARANTİ VE KEFALETLER(1) 158.911 237.093 396.004 124.139 389.396 513.535Teminat Mektupları158.911 237.093 396.004 124.139 380.328 504.467Diğer Teminat Mektupları158.911 237.093 396.004 124.139 380.328 504.467Akreditifler0 0 0 0 9.068 9.068Belgeli Akreditifler0 9.068 9.068TAAHHÜTLER(1) 110.818 88.994 199.812 153.337 109.072 262.409Cayılamaz Taahhütler110.818 88.994 199.812 153.337 109.072 262.409Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri48.648 88.994 137.642 102.941 109.072 212.013Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri61.210 61.210 49.626 0 49.626Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri960 960 770 0 770Kredi Kartı Harcama Limit TaahhütleriTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.354.291 1.886.426 3.240.717 1.224.564 2.052.099 3.276.663Alım Satım Amaçlı İşlemler1.354.291 1.886.426 3.240.717 1.224.564 2.052.099 3.276.663Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri700.748 816.931 1.517.679 582.294 564.751 1.147.045Vadeli Döviz Alım İşlemleri499.286 261.656 760.942 404.328 189.021 593.349Vadeli Döviz Satım İşlemleri201.462 555.275 756.737 177.966 375.730 553.696Para ve Faiz Swap İşlemleri653.543 1.069.495 1.723.038 642.270 1.487.348 2.129.618Swap Para Alım İşlemleri192.230 668.952 861.182 1.034.538 1.034.538Swap Para Satım İşlemleri461.313 400.543 861.856 642.270 452.810 1.095.080EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER18.421.316 4.346.132 22.767.448 22.175.229 3.699.360 25.874.589EMANET KIYMETLER18.421.316 4.232.852 22.654.168 22.175.229 3.676.565 25.851.794Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları13.429.888 4.145.800 17.575.688 14.602.571 3.603.160 18.205.731Emanete Alınan Menkul Değerler4.930.682 4.930.682 7.347.066 7.347.066Tahsile Alınan Çekler60.746 60.746 225.592 225.592Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler87.052 87.052 73.405 73.405REHİNLİ KIYMETLER113.280 113.280 22.795 22.795Diğer Rehinli Kıymetler113.280 113.280 22.795 22.795KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI20.045.336 6.558.645 26.603.981 23.677.269 6.249.927 29.927.196Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı159.067 -117.010Alınan Faizler259.880 68.352Ödenen Faizler-102.311 -15.990Alınan Ücret ve Komisyonlar23.142 21.550Elde Edilen Diğer Kazançlar3.598 4.057Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-54.497 -40.414Ödenen Vergiler-49.695 -32.118Diğer78.950 -122.447Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-138.936 772.397Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.104 -49.500Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış169.972 -6.706Kredilerdeki Net (Artış) Azalış783.688 -86.636Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış14.177 -39.132Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-299.009 -192.608Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)183.246 119.687Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.033.817 1.008.307Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)45.911 18.985Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı20.131 655.387YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-17.220 -32.712Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-12.191 -6.966Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.472 -24.211Diğer-1.557 -1.535FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-9.981 -4.841Temettü Ödemeleri-7.839Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.142 -4.841Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi44.334 21.144Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)37.264 638.978Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.136.052 1.006.466Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.173.316 1.645.444Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)101.054 28.433DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.539 -4.193 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-123 -14 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-154 -18Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31 4Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.662 -4.179 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.142 -5.358Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-480 1.179TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)102.593 24.240 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)905.615 719.379 1.624.994 998.324 758.505 1.756.829Nakit ve Nakit Benzerleri809.895 692.498 1.502.393 906.155 728.859 1.635.014Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 85.752 688.433 774.185 95.253 724.203 819.456Bankalar(3) 4.242 4.449 8.691 101.152 5.059 106.211Para Piyasalarından Alacaklar720.350 720.350 710.306 710.306Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-449 -384 -833 -556 -403 -959Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 3.105 0 3.105 1 0 1Devlet Borçlanma Senetleri3.105 3.105 1 1Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 92.615 0 92.615 92.168 0 92.168Devlet Borçlanma Senetleri92.615 92.615 92.168 92.168Türev Finansal Varlıklar(2) 0 26.881 26.881 0 29.646 29.646Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı26.881 26.881 29.646 29.646İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5) 1.036.918 644.575 1.681.493 1.370.437 993.685 2.364.122Krediler1.037.098 644.641 1.681.739 1.370.644 995.682 2.366.326Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-180 -66 -246 -207 -1.997 -2.204SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)(7) 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)39.304 39.304 33.909 33.909MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.254 0 4.254 4.178 0 4.178ŞerefiyeDiğer4.254 4.254 4.178 4.178YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 6.248 6.248 5.784 5.784DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 38.853 234.542 273.395 43.820 197.940 241.760VARLIKLAR TOPLAMI2.031.192 1.598.496 3.629.688 2.456.452 1.950.130 4.406.582YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 882.152 788.822 1.670.974 1.051.146 634.672 1.685.818ALINAN KREDİLER(3) 163.078 703.023 866.101 200.083 1.539.281 1.739.364PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 0 12.927 12.927 0 40.210 40.210Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı12.927 12.927 40.210 40.210FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 17.702 17.702 18.629 132 18.761KARŞILIKLAR(7) 14.185 39.213 53.398 15.983 35.399 51.382Çalışan Hakları Karşılığı6.624 14.379 21.003 14.770 6.962 21.732Diğer Karşılıklar7.561 24.834 32.395 1.213 28.437 29.650CARİ VERGİ BORCU(8) 31.219 31.219 19.919 19.919ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14.362 51.157 65.519 8.246 25.375 33.621ÖZKAYNAKLAR(9) 911.848 0 911.848 817.507 0 817.507Ödenmiş Sermaye135.000 135.000 135.000 135.000Sermaye Yedekleri31.866 0 31.866 31.866 0 31.866Diğer Sermaye Yedekleri31.866 31.866 31.866 31.866Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.006 -1.006 -883 -883Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler233 233 -1.429 -1.429Kar Yedekleri644.701 0 644.701 567.974 0 567.974Yasal Yedekler84.952 84.952 84.802 84.802Olağanüstü Yedekler559.749 559.749 483.172 483.172Kar veya Zarar101.054 0 101.054 84.979 0 84.979Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0Dönem Net Kâr veya Zararı101.054 101.054 84.979 84.979YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.034.546 1.595.142 3.629.688 2.131.513 2.275.069 4.406.582Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 255.783 86.255 135.858 42.161Kredilerden Alınan Faizler119.793 22.634 54.243 12.472Bankalardan Alınan Faizler107.299 40.842 65.812 18.634Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler12.300 14.370 7.800 6.720Menkul Değerlerden Alınan Faizler13.545 8.332 6.455 4.319Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.358 1.094 2.550 377Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar8.187 7.238 3.905 3.942Diğer Faiz Gelirleri2.846 77 1.548 16FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -101.902 -16.570 -54.225 -9.946Mevduata Verilen Faizler-21.049 -9.988 -10.688 -4.303Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-79.645 -5.349 -42.894 -5.144Kiralama Faiz Giderleri-1.078 -372 -600 -154Diğer Faiz Giderleri-130 -861 -43 -345NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ153.881 69.685 81.633 32.215NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ31.693 26.196 15.027 12.226Alınan Ücret ve Komisyonlar38.701 32.747 18.238 15.091Gayri Nakdi Kredilerden1.668 1.175 812 627Diğer(9) 37.033 31.572 17.426 14.464Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-7.008 -6.551 -3.211 -2.865Diğer(9) -7.008 -6.551 -3.211 -2.865TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) 47.730 9.313 4.927 1.994Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)14.671 8.374 -2.115 1.205Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-13.719 3.594 -15.249 451Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)46.778 -2.655 22.291 338DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 7.297 7.050 3.753 2.488FAALİYET BRÜT KÂRI240.601 112.244 105.340 48.923BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -12 -4.652 261 -4.198DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-43.030 -32.753 -26.019 -18.470DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -63.584 -38.531 -40.671 -21.196NET FAALİYET KARI (ZARARI)133.975 36.308 38.911 5.059BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)133.975 36.308 38.911 5.059SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(7) -32.921 -7.875 -14.052 -1.008Cari Vergi Karşılığı-33.367 -13.106 -24.420 -4.746Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi446 5.231 10.368 3.738SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(8) 101.054 28.433 24.859 4.051DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(8) 101.054 28.433 24.859 4.051Grubun Karı (Zararı)101.054 28.433 24.859 4.051Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,07490000 0,02110000 0,01840000 0,00300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957936BIST