***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Yeni Bakiye135.000 31.866 -806 6.591 414.213 8.219 145.542 740.625Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-74 -6.459 40.793 34.260Kar Dağıtımı153.761 -8.219 -145.542Yedeklere Aktarılan Tutarlar153.761 -8.219 -145.542Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -880 132 567.974 0 40.793 774.885Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507Yeni Bakiye135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-277 2.058 135.266 137.047Kar Dağıtımı76.727 -84.979 -8.252Dağıtılan Temettü-8.252 -8.252Yedeklere Aktarılan Tutarlar76.727 -76.727Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -1.160 629 644.701 135.266 946.302Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.486.417 1.701.787 3.188.204 1.502.040 2.550.567 4.052.607GARANTİ VE KEFALETLER(1) 151.831 241.893 393.724 124.139 389.396 513.535Teminat Mektupları151.831 237.325 389.156 124.139 380.328 504.467Diğer Teminat Mektupları151.831 237.325 389.156 124.139 380.328 504.467Akreditifler0 4.568 4.568 0 9.068 9.068Belgeli Akreditifler4.568 4.568 9.068 9.068TAAHHÜTLER(1) 251.535 130.224 381.759 153.337 109.072 262.409Cayılamaz Taahhütler251.535 130.224 381.759 153.337 109.072 262.409Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri125.622 130.224 255.846 102.941 109.072 212.013Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri124.850 124.850 49.626 0 49.626Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.063 1.063 770 0 770Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama TaahhütleriAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden AlacaklarAçığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden BorçlarDiğer Cayılamaz TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.083.051 1.329.670 2.412.721 1.224.564 2.052.099 3.276.663Alım Satım Amaçlı İşlemler1.083.051 1.329.670 2.412.721 1.224.564 2.052.099 3.276.663Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri591.597 742.114 1.333.711 582.294 564.751 1.147.045Vadeli Döviz Alım İşlemleri354.719 312.633 667.352 404.328 189.021 593.349Vadeli Döviz Satım İşlemleri236.878 429.481 666.359 177.966 375.730 553.696Para ve Faiz Swap İşlemleri491.454 587.556 1.079.010 642.270 1.487.348 2.129.618Swap Para Alım İşlemleri195.788 336.361 532.149 1.034.538 1.034.538Swap Para Satım İşlemleri295.666 251.195 546.861 642.270 452.810 1.095.080EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER18.269.952 4.258.050 22.528.002 22.175.229 3.699.360 25.874.589EMANET KIYMETLER18.269.952 4.213.833 22.483.785 22.175.229 3.676.565 25.851.794Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları12.979.616 4.125.400 17.105.016 14.602.571 3.603.160 18.205.731Emanete Alınan Menkul Değerler5.162.238 5.162.238 7.347.066 7.347.066Tahsile Alınan Çekler128.098 128.098 225.592 225.592Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler88.433 88.433 73.405 73.405REHİNLİ KIYMETLER44.217 44.217 22.795 22.795Diğer Rehinli Kıymetler44.217 44.217 22.795 22.795KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI19.756.369 5.959.837 25.716.206 23.677.269 6.249.927 29.927.196Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı200.580 134.400Alınan Faizler368.118 136.589Ödenen Faizler-135.933 -33.867Alınan Ücret ve Komisyonlar37.293 30.550Elde Edilen Diğer Kazançlar3.492 4.914Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-75.438 -55.262Ödenen Vergiler-91.460 -43.921Diğer94.508 95.397Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim56.777 504.319Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.402 -46.078Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış143.433 -94.913Kredilerdeki Net (Artış) Azalış781.276 -651.909Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış34.938 -97.346Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-81.320 8.888Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-138.915 166.168Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-698.150 1.214.432Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)16.917 5.077Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı257.357 638.719YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-130.910 15.967Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-19.943 -7.889Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-108.991 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar26.065Diğer-1.976 -2.209FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-14.027 -9.120Temettü Ödemeleri-7.839 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-6.188 -9.120Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi70.833 93.829Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)183.253 739.395Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.136.052 1.006.466Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.319.305 1.745.861Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)135.266 40.793DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.781 -6.533 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-277 -74 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-347 -93Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler70 19Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.058 -6.459 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.656 -8.281Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-598 1.822TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.047 34.260 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)715.384 1.170.165 1.885.549 998.324 758.505 1.756.829Nakit ve Nakit Benzerleri518.466 1.156.357 1.674.823 906.155 728.859 1.635.014Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 80.911 1.126.707 1.207.618 95.253 724.203 819.456Bankalar(3) 62.669 30.279 92.948 101.152 5.059 106.211Para Piyasalarından Alacaklar375.172 375.172 710.306 710.306Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-286 -629 -915 -556 -403 -959Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.403 0 1.403 1 0 1Devlet Borçlanma Senetleri1.403 1.403 1 1Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 195.515 0 195.515 92.168 0 92.168Devlet Borçlanma Senetleri195.515 195.515 92.168 92.168Türev Finansal Varlıklar(2) 0 13.808 13.808 0 29.646 29.646Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı13.808 13.808 29.646 29.646İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5) 1.125.184 567.032 1.692.216 1.370.437 993.685 2.364.122Krediler1.125.450 567.092 1.692.542 1.370.644 995.682 2.366.326Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-266 -60 -326 -207 -1.997 -2.204SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)(7) 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)44.856 44.856 33.909 33.909MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.913 0 3.913 4.178 0 4.178ŞerefiyeDiğer3.913 3.913 4.178 4.178YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 12.776 12.776 5.784 5.784DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 43.133 215.436 258.569 43.820 197.940 241.760VARLIKLAR TOPLAMI1.945.246 1.952.633 3.897.879 2.456.452 1.950.130 4.406.582YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 918.497 637.109 1.555.606 1.051.146 634.672 1.685.818