***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.08.2022 17:12
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-123 1.662 101.054 102.593
Kar Dağıtımı
76.727 -84.979 -8.252
Dağıtılan Temettü
-8.252 -8.252
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
76.727 -76.727 0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -1.006 233 644.701 101.054 911.848
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -1.190 -4.935 644.701 180.949 986.391
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -1.190 -4.935 644.701 180.949 986.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-582 5.011 291.250 295.679
Kar Dağıtımı
163.053 -180.949 -17.896
Dağıtılan Temettü
-17.896 -17.896
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
163.053 -163.053 0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -1.772 76 807.754 291.250 1.264.174
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.453.333 19.129.621 32.582.954 2.819.859 4.876.459 7.696.318
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 246.543 496.671 743.214 144.147 305.301 449.448
Teminat Mektupları
246.543 496.671 743.214 144.147 303.512 447.659
Diğer Teminat Mektupları
246.543 496.671 743.214 144.147 303.512 447.659
Banka Kredileri
0 0
Akreditifler
0 0 0 0 1.789 1.789
Belgeli Akreditifler
0 1.789 1.789
TAAHHÜTLER
(1) 1.496.509 564.368 2.060.877 171.915 104.944 276.859
Cayılamaz Taahhütler
1.496.509 564.368 2.060.877 171.915 104.944 276.859
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.442.101 564.368 2.006.469 75.728 104.944 180.672
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
52.594 0 52.594 94.976 0 94.976
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.814 0 1.814 1.211 0 1.211
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
11.710.281 18.068.582 29.778.863 2.503.797 4.466.214 6.970.011
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.710.281 18.068.582 29.778.863 2.503.797 4.466.214 6.970.011
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.586.879 5.357.280 10.944.159 1.153.751 1.409.072 2.562.823
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.760.748 848.564 5.609.312 857.166 422.805 1.279.971
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
826.131 4.508.716 5.334.847 296.585 986.267 1.282.852
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.123.402 12.711.302 18.834.704 1.350.046 3.057.142 4.407.188
Swap Para Alım İşlemleri
644.435 8.766.909 9.411.344 93.712 2.103.977 2.197.689
Swap Para Satım İşlemleri
5.478.967 3.944.393 9.423.360 1.256.334 953.165 2.209.499
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.619.978 252.069 9.872.047 16.707.657 6.069.166 22.776.823
EMANET KIYMETLER
9.619.978 166.690 9.786.668 16.707.657 6.002.695 22.710.352
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.816.189 0 4.816.189 11.492.281 5.872.920 17.365.201
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.731.761 0 4.731.761 5.124.171 0 5.124.171
Tahsile Alınan Çekler
72.028 0 72.028 91.205 0 91.205
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 166.690 166.690 0 129.775 129.775
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 85.379 85.379 0 66.471 66.471
Diğer Rehinli Kıymetler
85.379 85.379 66.471 66.471
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
23.073.311 19.381.690 42.455.001 19.527.516 10.945.625 30.473.141
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
224.449 159.067
Alınan Faizler
324.481 259.880
Ödenen Faizler
-95.458 -102.311
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
37.903 23.142
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.288 3.598
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-94.125 -54.497
Ödenen Vergiler
-72.182 -49.695
Diğer
115.542 78.950
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
193.392 -138.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.309.830 -3.104
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-802.993 169.972
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-671.895 783.688
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-204.505 14.177
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
210.819 -299.009
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
802.908 183.246
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.429.893 -1.033.817
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
738.995 45.911
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
417.841 20.131
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.874 -17.220
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.792 -12.191
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.259 -3.472
Diğer
-1.823 -1.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-18.789 -9.981
Temettü Ödemeleri
-17.001 -7.839
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.788 -2.142
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
179.838 44.334
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
567.016 37.264
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.251.783 1.136.052
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.818.799 1.173.316
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
291.250 101.054
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.429 1.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-582 -123
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-728 -154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
146 31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.011 1.662
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
6.712 2.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.701 -480
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
295.679 102.593
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.253.097 3.101.931 5.355.028 697.702 1.756.693 2.454.395
Nakit ve Nakit Benzerleri
638.772 2.719.177 3.357.949 400.942 1.589.601 1.990.543
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 474.142 2.681.230 3.155.372 210.866 1.543.743 1.754.609
Bankalar
(3) 262 40.843 41.105 80.229 46.720 126.949
Para Piyasalarından Alacaklar
165.057 0 165.057 110.041 0 110.041
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-689 -2.896 -3.585 -194 -862 -1.056
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.316.064 0 1.316.064 6.234 0 6.234
Devlet Borçlanma Senetleri
1.316.064 0 1.316.064 6.234 0 6.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 298.261 0 298.261 290.526 0 290.526
Devlet Borçlanma Senetleri
298.261 0 298.261 290.526 0 290.526
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 382.754 382.754 0 167.092 167.092
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 382.754 382.754 0 167.092 167.092
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.610.645 1.207.200 3.817.845 1.832.040 1.058.961 2.891.001
Krediler
(5) 2.611.060 1.207.335 3.818.395 1.832.505 1.059.070 2.891.575
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-415 -135 -550 -465 -109 -574
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
(7) 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
52.670 0 52.670 50.341 0 50.341
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.719 0 4.719 4.436 0 4.436
Diğer
4.719 4.719 4.436 0 4.436
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 7.656 7.656
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 212.923 615.629 828.552 40.623 457.901 498.524
VARLIKLAR TOPLAMI
5.134.054 4.924.760 10.058.814 2.632.798 3.273.555 5.906.353
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 1.468.637 1.234.399 2.703.036 807.630 681.900 1.489.530
ALINAN KREDİLER
(3) 408.140 4.671.034 5.079.174 140.050 2.854.241 2.994.291
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
535.207 0 535.207 30.448 0 30.448
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 135.425 135.425 0 175.370 175.370
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 135.425 135.425 0 175.370 175.370
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 15.998 31 16.029 15.331 0 15.331
KARŞILIKLAR
(7) 23.043 84.994 108.037 14.046 113.557 127.603
Çalışan Hakları Karşılığı
11.815 19.761 31.576 7.357 33.179 40.536
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
11.228 65.233 76.461 6.689 80.378 87.067
CARİ VERGİ BORCU
(8) 49.587 0 49.587 25.432 0 25.432
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 49.315 0 49.315 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.746 113.084 118.830 23.612 38.345 61.957
ÖZKAYNAKLAR
(9) 1.264.174 0 1.264.174 986.391 0 986.391
Ödenmiş Sermaye
135.000 0 135.000 135.000 0 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.772 -1.772 -1.190 -1.190
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
76 76 -4.935 -4.935
Kar Yedekleri
807.754 0 807.754 644.701 0 644.701
Yasal Yedekler
86.067 86.067 84.952 84.952
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
721.687 721.687 559.749 559.749
Kar veya Zarar
291.250 0 291.250 180.949 0 180.949
Dönem Net Kâr veya Zararı
291.250 291.250 180.949 180.949
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.819.847 6.238.967 10.058.814 2.042.940 3.863.413 5.906.353
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 443.452 255.783 269.979 135.858
Kredilerden Alınan Faizler
265.725 119.793 157.095 54.243
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
43.050 107.299 21.698 65.812
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.932 12.300 1.111 7.800
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
123.055 13.545 86.021 6.455
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
87.848 5.358 61.410 2.550
Gerçeğe Uygun Değer Far 35.207 8.187 24.611 3.905
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
5.690 2.846 4.054 1.548
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -96.532 -101.902 -58.545 -54.225
Mevduata Verilen Faizler
-21.287 -21.049 -12.372 -10.688
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-28.883 -79.645 -13.804 -42.894
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-45.293 0 -31.740 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-985 -1.078 -600 -600
Diğer Faiz Giderleri
-84 -130 -29 -43
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
346.920 153.881 211.434 81.633
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
56.996 31.693 33.838 15.027
Alınan Ücret ve Komisyonlar
69.275 38.701 42.398 18.238
Gayri Nakdi Kredilerden
2.660 1.668 1.448 812
Diğer
(9) 66.615 37.033 40.950 17.426
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-12.279 -7.008 -8.560 -3.211
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
(9) -12.279 -7.008 -8.560 -3.211
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 145.981 47.730 105.594 4.927
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
19.610 14.671 -11.938 -2.115
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
268.338 -13.719 201.335 -15.249
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-141.967 46.778 -83.803 22.291
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 27.042 7.297 21.008 3.753
FAALİYET BRÜT KÂRI
576.939 240.601 371.874 105.340
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -2.909 -12 -1.342 261
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-67.308 -43.030 -39.342 -26.019
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -119.078 -63.584 -69.381 -40.671
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
387.644 133.975 261.809 38.911
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
387.644 133.975 261.809 38.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -96.394 -32.921 -67.307 -14.052
Cari Vergi Karşılığı
-39.263 -33.367 -36.324 -24.420
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-57.131 0 -30.983 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
446 0 10.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 291.250 101.054 194.502 24.859
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 291.250 101.054 194.502 24.859
Grubun Karı (Zararı)
291.250 101.054 194.502 24.859
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar 0,21570000 0,07490000 0,14410000 0,01840000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055091
BIST