***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507Yeni Bakiye135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-123 1.662 101.054 102.593Kar Dağıtımı76.727 -84.979 -8.252Dağıtılan Temettü-8.252 -8.252Yedeklere Aktarılan Tutarlar76.727 -76.727 0Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -1.006 233 644.701 101.054 911.848Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler135.000 31.866 -1.190 -4.935 644.701 180.949 986.391Yeni Bakiye135.000 31.866 -1.190 -4.935 644.701 180.949 986.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-582 5.011 291.250 295.679Kar Dağıtımı163.053 -180.949 -17.896Dağıtılan Temettü-17.896 -17.896Yedeklere Aktarılan Tutarlar163.053 -163.053 0Dönem Sonu Bakiyeler135.000 31.866 -1.772 76 807.754 291.250 1.264.174Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER13.453.333 19.129.621 32.582.954 2.819.859 4.876.459 7.696.318GARANTİ VE KEFALETLER(1) 246.543 496.671 743.214 144.147 305.301 449.448Teminat Mektupları246.543 496.671 743.214 144.147 303.512 447.659Diğer Teminat Mektupları246.543 496.671 743.214 144.147 303.512 447.659Banka Kredileri0 0Akreditifler0 0 0 0 1.789 1.789Belgeli Akreditifler0 1.789 1.789TAAHHÜTLER(1) 1.496.509 564.368 2.060.877 171.915 104.944 276.859Cayılamaz Taahhütler1.496.509 564.368 2.060.877 171.915 104.944 276.859Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.442.101 564.368 2.006.469 75.728 104.944 180.672Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri52.594 0 52.594 94.976 0 94.976Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.814 0 1.814 1.211 0 1.211Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR11.710.281 18.068.582 29.778.863 2.503.797 4.466.214 6.970.011Alım Satım Amaçlı İşlemler11.710.281 18.068.582 29.778.863 2.503.797 4.466.214 6.970.011Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.586.879 5.357.280 10.944.159 1.153.751 1.409.072 2.562.823Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.760.748 848.564 5.609.312 857.166 422.805 1.279.971Vadeli Döviz Satım İşlemleri826.131 4.508.716 5.334.847 296.585 986.267 1.282.852Para ve Faiz Swap İşlemleri6.123.402 12.711.302 18.834.704 1.350.046 3.057.142 4.407.188Swap Para Alım İşlemleri644.435 8.766.909 9.411.344 93.712 2.103.977 2.197.689Swap Para Satım İşlemleri5.478.967 3.944.393 9.423.360 1.256.334 953.165 2.209.499EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER9.619.978 252.069 9.872.047 16.707.657 6.069.166 22.776.823EMANET KIYMETLER9.619.978 166.690 9.786.668 16.707.657 6.002.695 22.710.352Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.816.189 0 4.816.189 11.492.281 5.872.920 17.365.201Emanete Alınan Menkul Değerler4.731.761 0 4.731.761 5.124.171 0 5.124.171Tahsile Alınan Çekler72.028 0 72.028 91.205 0 91.205Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 166.690 166.690 0 129.775 129.775Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER0 85.379 85.379 0 66.471 66.471Diğer Rehinli Kıymetler85.379 85.379 66.471 66.471KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI23.073.311 19.381.690 42.455.001 19.527.516 10.945.625 30.473.141Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı224.449 159.067Alınan Faizler324.481 259.880Ödenen Faizler-95.458 -102.311Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar37.903 23.142Elde Edilen Diğer Kazançlar8.288 3.598Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-94.125 -54.497Ödenen Vergiler-72.182 -49.695Diğer115.542 78.950Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim193.392 -138.936Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.309.830 -3.104Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-802.993 169.972Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-671.895 783.688Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-204.505 14.177Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)210.819 -299.009Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)802.908 183.246Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.429.893 -1.033.817Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)738.995 45.911Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı417.841 20.131YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.874 -17.220Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-8.792 -12.191Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.259 -3.472Diğer-1.823 -1.557FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-18.789 -9.981Temettü Ödemeleri-17.001 -7.839Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.788 -2.142Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi179.838 44.334Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)567.016 37.264Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.251.783 1.136.052Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.818.799 1.173.316Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)291.250 101.054DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.429 1.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-582 -123Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-728 -154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler146 31Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar5.011 1.662Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri6.712 2.142Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.701 -480TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)295.679 102.593Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.253.097 3.101.931 5.355.028 697.702 1.756.693 2.454.395Nakit ve Nakit Benzerleri638.772 2.719.177 3.357.949 400.942 1.589.601 1.990.543Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 474.142 2.681.230 3.155.372 210.866 1.543.743 1.754.609Bankalar(3) 262 40.843 41.105 80.229 46.720 126.949Para Piyasalarından Alacaklar165.057 0 165.057 110.041 0 110.041Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-689 -2.896 -3.585 -194 -862 -1.056Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.316.064 0 1.316.064 6.234 0 6.234Devlet Borçlanma Senetleri1.316.064 0 1.316.064 6.234 0 6.234Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 298.261 0 298.261 290.526 0 290.526Devlet Borçlanma Senetleri298.261 0 298.261 290.526 0 290.526Türev Finansal Varlıklar(2) 0 382.754 382.754 0 167.092 167.092Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 382.754 382.754 0 167.092 167.092İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.610.645 1.207.200 3.817.845 1.832.040 1.058.961 2.891.001Krediler(5) 2.611.060 1.207.335 3.818.395 1.832.505 1.059.070 2.891.575Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-415 -135 -550 -465 -109 -574SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0İştirakler (Net)(7) 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)52.670 0 52.670 50.341 0 50.341MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.719 0 4.719 4.436 0 4.436Diğer4.719 4.719 4.436 0 4.436YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 0 7.656 7.656DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 212.923 615.629 828.552 40.623 457.901 498.524VARLIKLAR TOPLAMI5.134.054 4.924.760 10.058.814 2.632.798 3.273.555 5.906.353YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 1.468.637 1.234.399 2.703.036 807.630 681.900 1.489.530ALINAN KREDİLER(3) 408.140 4.671.034 5.079.174 140.050 2.854.241 2.994.291PARA PİYASALARINA BORÇLAR535.207 0 535.207 30.448 0 30.448İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 0 135.425 135.425 0 175.370 175.370Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 135.425 135.425 0 175.370 175.370FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 15.998 31 16.029 15.331 0 15.331KARŞILIKLAR(7) 23.043 84.994 108.037 14.046 113.557 127.603Çalışan Hakları Karşılığı11.815 19.761 31.576 7.357 33.179 40.536Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar11.228 65.233 76.461 6.689 80.378 87.067CARİ VERGİ BORCU(8) 49.587 0 49.587 25.432 0 25.432ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 49.315 0 49.315 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.746 113.084 118.830 23.612 38.345 61.957ÖZKAYNAKLAR(9) 1.264.174 0 1.264.174 986.391 0 986.391Ödenmiş Sermaye135.000 0 135.000 135.000 0 135.000Sermaye Yedekleri31.866 0 31.866 31.866 0 31.866Diğer Sermaye Yedekleri31.866 0 31.866 31.866 31.866Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.772 -1.772 -1.190 -1.190Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler76 76 -4.935 -4.935Kar Yedekleri807.754 0 807.754 644.701 0 644.701Yasal Yedekler86.067 86.067 84.952 84.952Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler721.687 721.687 559.749 559.749Kar veya Zarar291.250 0 291.250 180.949 0 180.949Dönem Net Kâr veya Zararı291.250 291.250 180.949 180.949YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.819.847 6.238.967 10.058.814 2.042.940 3.863.413 5.906.353Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 443.452 255.783 269.979 135.858Kredilerden Alınan Faizler265.725 119.793 157.095 54.243Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler43.050 107.299 21.698 65.812Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler5.932 12.300 1.111 7.800Menkul Değerlerden Alınan Faizler123.055 13.545 86.021 6.455Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar87.848 5.358 61.410 2.550Gerçeğe Uygun Değer Far 35.207 8.187 24.611 3.905İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri5.690 2.846 4.054 1.548FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -96.532 -101.902 -58.545 -54.225Mevduata Verilen Faizler-21.287 -21.049 -12.372 -10.688Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-28.883 -79.645 -13.804 -42.894Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-45.293 0 -31.740 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-985 -1.078 -600 -600Diğer Faiz Giderleri-84 -130 -29 -43NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ346.920 153.881 211.434 81.633NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ56.996 31.693 33.838 15.027Alınan Ücret ve Komisyonlar69.275 38.701 42.398 18.238Gayri Nakdi Kredilerden2.660 1.668 1.448 812Diğer(9) 66.615 37.033 40.950 17.426Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-12.279 -7.008 -8.560 -3.211Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer(9) -12.279 -7.008 -8.560 -3.211TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) 145.981 47.730 105.594 4.927Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)19.610 14.671 -11.938 -2.115Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)268.338 -13.719 201.335 -15.249Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-141.967 46.778 -83.803 22.291DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 27.042 7.297 21.008 3.753FAALİYET BRÜT KÂRI576.939 240.601 371.874 105.340BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -2.909 -12 -1.342 261DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-67.308 -43.030 -39.342 -26.019DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -119.078 -63.584 -69.381 -40.671NET FAALİYET KARI (ZARARI)387.644 133.975 261.809 38.911BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)387.644 133.975 261.809 38.911SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(7) -96.394 -32.921 -67.307 -14.052Cari Vergi Karşılığı-39.263 -33.367 -36.324 -24.420Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-57.131 0 -30.983 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi446 0 10.368SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(8) 291.250 101.054 194.502 24.859DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(8) 291.250 101.054 194.502 24.859Grubun Karı (Zararı)291.250 101.054 194.502 24.859Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,21570000 0,07490000 0,14410000 0,01840000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055091BIST