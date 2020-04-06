DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3197
|8,3614
|% 0,99
|Frank
|6,9018
|6,9434
|% 0,59
|Riyal
|1,7975
|1,8065
|% 0,70
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.656
|1.658
|38,50
|Altın Gr.
|361
|361
|10,33
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,89
|14,93
|0,51
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|0,14
|B. Petrol
|32,97
|32,97
|-1,14
Seans Raporu
- 17:59TSPOR Yüzde 9.82 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 176, 714 adet işlem
- 17:58AVGYO Yüzde 6.45 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 034, 971 adet işlem
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2228, 24 artarak (% 2.63 ) 86, 975
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, METAL, DGKLB, IZTAR, KERVN, BEYAZ
- 17:57 Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, DYOBY, ISDMR, ADNAC