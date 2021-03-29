***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2020AçıklamalarEkte Deutsche Bank A.Ş'nin 31.12.2020 tarihli Faaliyet Raporu bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921519BIST