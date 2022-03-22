***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.03.2022 16:16
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/03/2021
Açıklamalar
Ekte Deutsche Bank A.Ş'nin 31.12.2021 tarihli Faaliyet Raporu bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011973
BIST
17:332.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,82
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.184
En Düşük
2.146
17:3314,8429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0163
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8456
En Düşük
14,7886
17:3316,3889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0502
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
17:33913,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -9,53
|Açılış
|: 913,42
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ENSRI
|15,40
|1.777.129
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|22.065.397
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.367.066
|% 9,97
|
|ALKA
|26,50
|29.052.040
|% 9,96
|
|KARTN
|56,35
|96.611.235
|% 9,95
|
|PKENT
|286,80
|180.558.584
|% -9,98
|
|AYEN
|11,93
|99.977.272
|% -9,69
|
|SANEL
|7,08
|9.130.568
|% -6,72
|
|MIPAZ
|6,31
|16.685.674
|% -4,83
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|EREGL
|33,48
|3.445.840.769
|% 5,18
|
|THYAO
|28,46
|3.386.509.709
|% 1,93
|
|KRDMD
|15,21
|2.681.888.890
|% 1,00
|
|GARAN
|11,92
|1.723.551.337
|% 0,76
|
|SISE
|14,27
|1.071.676.769
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,21
|2.681.888.890
|% 1,00
|
|ODAS
|1,65
|276.066.615
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,60
|546.093.865
|% 0,28
|
|GARAN
|11,92
|1.723.551.337
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,07
|565.505.802
|% 1,75
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8395
|14,8429
|% 0,11
|
|Euro
|16,3773
|16,3889
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,6067
|19,7051
|% 0,71
|
|Frank
|15,8443
|15,9398
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9438
|3,9635
|% 0,08
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-22,88
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-9,54
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,26
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,24
|
Seans Raporu
17:33
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17:48AKMGY
Yüzde 9.62 oranında artışla 50.60 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 456 adet işlem
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17:47BEYAZ
Yüzde 5.98 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 407, 850 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 45 kaybederek (% -0.18 ) 2, 432
-
17:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, ODAS, DOHOL
-
17:45XU100
Endeks 2, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 29, 216.00 milyon TL de