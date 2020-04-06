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***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

06.04.2020 15:27
GÜNCEL HABERLER



***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2019
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2020
Karar Sayısı
04/20
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

           Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Deutsche Bank A.Ş'nin 31 Aralık 2019 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
10 Mart 2020
Abidin Orhan ÖZALP                                             Özge KUTAY
Genel Müdür                                                               Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonlarından
                                                                                       Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835147


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