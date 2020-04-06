***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2019Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2020Karar Sayısı04/20SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Deutsche Bank A.Ş'nin 31 Aralık 2019 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,10 Mart 2020Abidin Orhan ÖZALP Özge KUTAYGenel Müdür Finansal Raporlama ve Destek FonksiyonlarındanSorumlu Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835147BIST