***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
06.04.2020 15:27
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2019
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2020
Karar Sayısı
04/20
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Deutsche Bank A.Ş'nin 31 Aralık 2019 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
10 Mart 2020
Abidin Orhan ÖZALP Özge KUTAY
Genel Müdür Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonlarından
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835147
BIST
17:2792.021
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 2.468,65
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
17:276,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:277,2915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:27357,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 7,21
|Açılış
|: 357,78
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.905.271
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.853.253
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|279.862
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.977.528
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.844.473
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,52
|39.103.107
|% -9,68
|
|INFO
|5,78
|24.764.576
|% -9,55
|
|RALYH
|7,30
|2.109.894
|% -8,75
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|GARAN
|7,76
|609.728.900
|% 2,92
|
|SASA
|9,26
|549.856.720
|% 9,98
|
|THYAO
|9,18
|542.909.121
|% 2,80
|
|PETKM
|3,47
|490.637.757
|% 1,76
|
|ASELS
|23,74
|392.248.816
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,07
|154.267.719
|% 7,00
|
|PETKM
|3,47
|490.637.757
|% 1,76
|
|YKBNK
|1,87
|248.340.450
|% 2,75
|
|KARSN
|1,38
|134.840.817
|% 5,34
|
|GSRAY
|2,20
|195.905.271
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2817
|8,3232
|% 0,53
|
|Frank
|6,8794
|6,9209
|% 0,27
|
|Riyal
|1,7917
|1,8007
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.647
|28,00
|
|Altın Gr.
|359
|359
|8,67
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,60
|14,64
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,08
|
|B. Petrol
|33,36
|33,36
|-0,75
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:43BRKSN
Yüzde 9.66 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 533, 252 adet işlem
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2230, 27 artarak (% 2.63 ) 86, 977
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGKLB, IZTAR, TACTR, METAL, KERVN, BEYAZ
-
17:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISDMR, EKGYO, EGCYO, DYOBY
-
17:42
ISATR, YAYLA, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında