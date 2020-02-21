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***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.02.2020 11:43
GÜNCEL HABERLER



***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ÖZGE KUTAY Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ DOĞRUSÖZ Genel Müdür Yardımcısı
HAKAN ULUTAŞ Genel Müdür Yardımcısı
MERDAN YILMAZ Müdür
PINAR ŞENGÜN KÜÇÜKCAN Direktör
KAAN AKBABALI Müdür
GÖKSELİ KAYTANCI Müdür
DENİZ DEVRİM YILMAZ Müdür
HANDE AKBAŞ ÜNAL Müdür Yardımcısı
İSMAİL ERGÜL Müdür Yardımcısı
IŞIL KİRTİŞ Müdür
HANDE NALBANTOĞLU Müdür Yardımcısı
ZAFER ÖZMEN Müdür Yardımcısı
SEÇKİN BİLGİÇ Uzman
ONUR ÇEVİRMECİ Analist




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820772


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 9,20 18 % 15,00  
DGGYO 6,43 11.038.877 % 13,01  
HUBVC 30,90 36.856.895 % 9,42  
MRDIN 5,60 65.005.621 % 8,53  
MZHLD 14,70 706 % 7,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8669 7,9064 % 0,40  
Frank 6,2028 6,2401 % 0,44  
Riyal 1,6242 1,6324 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.633 1.634 13,87  
Altın Gr. 321 321 3,02  
Cumhuriyet 2.126 2.158 28,00  
Tam 2.116 2.169 29,06  
Yarım 1.023 1.049 14,06  
Çeyrek 513 525 7,03  
Gümüş.Ons 18,51 18,55 0,16  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,03  
B. Petrol 58,67 58,67 -0,64  
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