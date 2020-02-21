***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.02.2020 11:43
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ÖZGE KUTAY Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ DOĞRUSÖZ Genel Müdür Yardımcısı
HAKAN ULUTAŞ Genel Müdür Yardımcısı
MERDAN YILMAZ Müdür
PINAR ŞENGÜN KÜÇÜKCAN Direktör
KAAN AKBABALI Müdür
GÖKSELİ KAYTANCI Müdür
DENİZ DEVRİM YILMAZ Müdür
HANDE AKBAŞ ÜNAL Müdür Yardımcısı
İSMAİL ERGÜL Müdür Yardımcısı
IŞIL KİRTİŞ Müdür
HANDE NALBANTOĞLU Müdür Yardımcısı
ZAFER ÖZMEN Müdür Yardımcısı
SEÇKİN BİLGİÇ Uzman
ONUR ÇEVİRMECİ Analist
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820772
BIST
12:04115.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 154,44
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
12:046,1086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,1090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
12:046,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
12:04320,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,83
|Açılış
|: 320,55
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,43
|11.038.877
|% 13,01
|
|HUBVC
|30,90
|36.856.895
|% 9,42
|
|MRDIN
|5,60
|65.005.621
|% 8,53
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|3,06
|87.413.662
|% -14,04
|
|HATEK
|8,33
|6.025.844
|% -10,14
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|1.960
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,97
|5.199
|% -7,62
|
|THYAO
|14,30
|493.996.701
|% -0,49
|
|ASELS
|28,56
|438.812.494
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,70
|176.651.233
|% -0,37
|
|ODAS
|2,09
|170.631.664
|% 1,95
|
|TUPRS
|111,70
|168.327.185
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,52
|130.296.021
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,26
|103.282.321
|% 2,44
|
|ODAS
|2,09
|170.631.664
|% 1,95
|
|IHLGM
|1,19
|82.762.106
|% 0,85
|
|ALBRK
|1,50
|101.734.655
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8669
|7,9064
|% 0,40
|
|Frank
|6,2028
|6,2401
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6242
|1,6324
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|13,87
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|28,00
|
|Tam
|2.116
|2.169
|29,06
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|14,06
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,67
|58,67
|-0,64
|
Seans Raporu
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12:16XU100
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Yüzde 7.00 oranında artışla 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 527, 615 adet işlem