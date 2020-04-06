***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2020 15:12
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FRANK HELMUT KRINGS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Holdings (Luxembourg) S.a r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı, Association des Banques et Banquiers - Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı,Lüksemburg Ticaret Odası - Genel Kurul Üyesi, Deutsche Bank Luxembourg S.A. - CEO/ Yönetim Kurulu Başkanı, DWS Investment S.A. - Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
HAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.-Ortak
ÖZGE KUTAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
JORGE ANDRES OTERO LETELIER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Deutsche Bank Ltd (Russia) - Yönetim Kurulu Üyesi
CLAIRE COUSTAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
ABİDİN ORHAN ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Avusturya Liseliler Vakfı - Mütevelli / Yönetim Kurulu Üyesi, Alev Eğitim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
MICHAEL CHRISTOPH MARIA DIETZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SIMON DEUTSCH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi
SALAH MOHD I AL-JAIDAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ÖZGE KUTAY Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN ULUTAŞ Genel Müdür Yardımcısı
MERDAN YILMAZ Müdür
PINAR ŞENGÜN KÜÇÜKCAN Direktör
KAAN AKBABALI Müdür
GÖKSELİ KAYTANCI Müdür
DENİZ DEVRİM YILMAZ Müdür
HANDE AKBAŞ ÜNAL Müdür Yardımcısı
İSMAİL ERGÜL Müdür Yardımcısı
IŞIL KİRTİŞ Müdür
HANDE NALBANTOĞLU Müdür Yardımcısı
ZAFER ÖZMEN Müdür Yardımcısı
GAMZE GÜN Müdür Yardımcısı
BUSE ÖZERBEK Uzman
ABİDİN ORHAN ÖZALP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
MEHMET EMİR EREK Müdür Yardımcısı
ESRA KUMRU BESİM Müdür
PELİN KAPLAN Müdür Yardımcısı
SEÇKİN BİLGİÇ Uzman
ONUR ÇEVİRMECİ Analist
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835132
BIST