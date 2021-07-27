***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2021 10:24
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Ferko Signature No. 175 / 149 Şişli, İstanbul
Elektronik Posta Adresi
E-posta
tr.muhaberat@db.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Ferko Signature No. 175 / 149 Şişli, İstanbul 0 212 317 01 00 0 212 317 01 05
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ÖZGE KUTAY Yönetim Kurulu Üyesi
MERDAN YILMAZ Müdür
PINAR ŞENGÜN KÜÇÜKCAN Direktör
KAAN AKBABALI Müdür
GÖKSELİ KAYTANCI Müdür
DENİZ DEVRİM YILMAZ Müdür
HANDE AKBAŞ ÜNAL Müdür Yardımcısı
İSMAİL ERGÜL Müdür Yardımcısı
IŞIL KİRTİŞ Müdür
HANDE NALBANTOĞLU Müdür Yardımcısı
ZAFER ÖZMEN Müdür Yardımcısı
GAMZE GÜN Müdür Yardımcısı
BUSE ÖZERBEK Uzman
ABİDİN ORHAN ÖZALP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
MEHMET EMİR EREK Müdür Yardımcısı
ESRA KUMRU BESİM Müdür
PELİN KAPLAN Müdür Yardımcısı
SEÇKİN BİLGİÇ Uzman
ONUR ÇEVİRMECİ Analist
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951952
BIST
12:281.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
12:288,5559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5431
12:2810,1225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
12:28495,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,40
|Açılış
|: 495,56
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:28
|KATMR
|3,19
|49.509.567
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.101.310
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.723.167
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,55
|40.105.589
|% 9,91
|
|KARYE
|10,72
|70.510.340
|% 9,61
|
|YAYLA
|4,82
|71.957.009
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,52
|10.202.420
|% -4,33
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|METUR
|6,97
|77.348.324
|% -3,60
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|GARAN
|8,23
|284.187.759
|% 0,37
|
|THYAO
|12,52
|248.634.412
|% -0,24
|
|KRDMD
|7,53
|240.952.051
|% 0,53
|
|EREGL
|18,59
|225.693.647
|% 0,60
|
|PETKM
|5,55
|212.398.987
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,28
|160.288.435
|% 0,44
|
|DOHOL
|2,55
|101.656.770
|% 0,00
|
|PETKM
|5,55
|212.398.987
|% -0,54
|
|KARSN
|3,99
|140.105.820
|% 1,01
|
|GARAN
|8,23
|284.187.759
|% 0,37
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5541
|8,5559
|% -0,04
|
|Euro
|10,1182
|10,1225
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8458
|11,9052
|% 0,01
|
|Frank
|9,3254
|9,3816
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2744
|2,2858
|% -0,04
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|2,02
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
|
|Tam
|3.273
|3.355
|-3,14
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-1,51
|
|Çeyrek
|793
|811
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|74,23
|74,23
|0,71
|