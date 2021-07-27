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***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2021 10:24



***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Ferko Signature No. 175 / 149 Şişli, İstanbul

Elektronik Posta Adresi
E-posta
tr.muhaberat@db.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Ferko Signature No. 175 / 149 Şişli, İstanbul 0 212 317 01 00 0 212 317 01 05

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ÖZGE KUTAY Yönetim Kurulu Üyesi
MERDAN YILMAZ Müdür
PINAR ŞENGÜN KÜÇÜKCAN Direktör
KAAN AKBABALI Müdür
GÖKSELİ KAYTANCI Müdür
DENİZ DEVRİM YILMAZ Müdür
HANDE AKBAŞ ÜNAL Müdür Yardımcısı
İSMAİL ERGÜL Müdür Yardımcısı
IŞIL KİRTİŞ Müdür
HANDE NALBANTOĞLU Müdür Yardımcısı
ZAFER ÖZMEN Müdür Yardımcısı
GAMZE GÜN Müdür Yardımcısı
BUSE ÖZERBEK Uzman
ABİDİN ORHAN ÖZALP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
MEHMET EMİR EREK Müdür Yardımcısı
ESRA KUMRU BESİM Müdür
PELİN KAPLAN Müdür Yardımcısı
SEÇKİN BİLGİÇ Uzman
ONUR ÇEVİRMECİ Analist




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951952


BIST
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KATMR 3,19 49.509.567 % 10,00  
EDATA 12,44 24.101.310 % 9,99  
KTSKR 18,21 12.723.167 % 9,96  
IDGYO 2,55 40.105.589 % 9,91  
KARYE 10,72 70.510.340 % 9,61  
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Sterlin 11,8458 11,9052 % 0,01  
Frank 9,3254 9,3816 % 0,04  
Riyal 2,2744 2,2858 % -0,04  
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12:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 2,02  
Altın Gr. 495 496 0,40  
Cumhuriyet 3.288 3.338 -5,00  
Tam 3.273 3.355 -3,14  
Yarım 1.582 1.623 -1,51  
Çeyrek 793 811 -0,76  
Gümüş.Ons 24,81 24,85 0,13  
Gümüş Gr. 6,82 6,83 0,03  
B. Petrol 74,23 74,23 0,71  
Seans Raporu 12:28
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