***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Ferko Signature No. 175 / 149 Şişli, İstanbulElektronik Posta AdresiE-postatr.muhaberat@db.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEsentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Ferko Signature No. 175 / 149 Şişli, İstanbul 0 212 317 01 00 0 212 317 01 05Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÖZGE KUTAY Yönetim Kurulu ÜyesiMERDAN YILMAZ MüdürPINAR ŞENGÜN KÜÇÜKCAN DirektörKAAN AKBABALI MüdürGÖKSELİ KAYTANCI MüdürDENİZ DEVRİM YILMAZ MüdürHANDE AKBAŞ ÜNAL Müdür YardımcısıİSMAİL ERGÜL Müdür YardımcısıIŞIL KİRTİŞ MüdürHANDE NALBANTOĞLU Müdür YardımcısıZAFER ÖZMEN Müdür YardımcısıGAMZE GÜN Müdür YardımcısıBUSE ÖZERBEK UzmanABİDİN ORHAN ÖZALP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürMEHMET EMİR EREK Müdür YardımcısıESRA KUMRU BESİM MüdürPELİN KAPLAN Müdür YardımcısıSEÇKİN BİLGİÇ UzmanONUR ÇEVİRMECİ Analisthttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951952BIST