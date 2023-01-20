***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.01.2023 11:53
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Deutsche Bank A.G. 469999906 TRY 100
Süddeutsche Vermögensverwaltung GMBH 23,67 TRY 0
Deutsche Holdings (Luxembourg) S. a r. l. 23,33 TRY 0
DB Industrial Holdings GmbH 23,67 TRY 0
DB Capital Markets (Deutschland) Gmbh 23,33 TRY 0
TOPLAM 470000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103398
BIST
14:405.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 69,38
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
14:4018,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
14:4020,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0231
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
14:401.165,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.165,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler14:40
|SDTTR
|110,20
|329.997.909
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.483.148
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|3.652.970
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|20.501.768
|% 9,96
|
|SAMAT
|24,60
|21.517.247
|% 9,92
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,83
|531.781.465
|% -5,20
|
|BRKSN
|12,35
|8.190.498
|% -4,93
|
|ELITE
|41,88
|91.467.338
|% -4,64
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|154,20
|5.509.410.859
|% -0,26
|
|EREGL
|40,98
|4.633.246.179
|% 1,54
|
|AKBNK
|18,42
|3.339.726.941
|% 4,72
|
|KOZAL
|596,40
|3.196.901.798
|% 1,43
|
|YKBNK
|10,06
|3.073.999.388
|% 3,71
|
|EKGYO
|8,68
|2.716.184.199
|% 2,97
|
|YKBNK
|10,06
|3.073.999.388
|% 3,71
|
|SKBNK
|2,95
|672.418.374
|% 3,51
|
|AKBNK
|18,42
|3.339.726.941
|% 4,72
|
|ISCTR
|12,22
|1.858.728.977
|% 5,16
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7966
|18,8096
|% 0,11
|
|Euro
|20,3581
|20,3676
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,1732
|23,2894
|% -0,15
|
|Frank
|20,3615
|20,4842
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9902
|5,0153
|% 0,06
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,71
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|7.868
|7.987
|62,00
|
|Tam
|7.914
|7.968
|-20,00
|
|Yarım
|3.856
|3.899
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.949
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|0,05
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|0,70
|
Seans Raporu
14:40
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-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 91 artarak (% 1.49 ) 6, 040
-
14:55XU100
Endeks 5, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 62, 921.00 milyon TL de
-
14:55TSKB
Yüzde 6.03 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 816, 728 adet işlem
-
14:54EDATA
Yüzde 6.66 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 758 adet işlem
-
14:53LIDER
Yüzde 4.66 oranında artışla 101.00 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 594 adet işlem