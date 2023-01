***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Deutsche Bank A.G. 469999906 TRY 100Süddeutsche Vermögensverwaltung GMBH 23,67 TRY 0Deutsche Holdings (Luxembourg) S. a r. l. 23,33 TRY 0DB Industrial Holdings GmbH 23,67 TRY 0DB Capital Markets (Deutschland) Gmbh 23,33 TRY 0TOPLAM 470000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103398BIST