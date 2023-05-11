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***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.05.2023 18:44
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FRANK HELMUT KRINGS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Deutsche Holdings (Luxembourg) S.a r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı, Chambre de Commerce - Genel Kurul Üyesi, Denetim Kurulu Üyesi ve Risk Komitesi Üyesi, Deutsche Bank Luxembourg S.A. - Denetim Kurulu Üyesi ve Risk Komitesi Üyesi, Deutsche Bank (Suisse) S.A. - Yönetim Kurulu Üyesi, Risk ve Kredi Komitesi Üyesi, Association Française des Banques - Yönetim Kurulu Üyesi, Chambre Franco-Allemande de Commerce et d?Industrie - Yönetim Kurulu Üyesi
HAMİT SEDAT ERATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Başkanı Eratalar Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.-Ortak, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği - Üye, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı - Mütevelli
ÖZGE KUTAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
JORGE ANDRES OTERO LETELIER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
CLAIRE COUSTAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
ABİDİN ORHAN ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Avusturya Liseliler Vakfı - Mütevelli / Yönetim Kurulu Üyesi, Alev Eğitim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
KORNELIS JAN HOVING Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi
SALAH MOHD I AL-JAIDAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
İDİL GÜRDİL ATAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi 0
SIMON DEUTSCH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150561


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ALFAS 267,40 323.609.930 % 10,00  
TUPRS 71,50 3.750.347.395 % 10,00  
SAMAT 23,10 31.753.108 % 10,00  
FROTO 575,40 1.492.439.698 % 10,00  
ULKER 35,64 547.650.075 % 10,00  
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Sterlin 24,3939 24,5162 % -0,77  
Frank 21,7822 21,9134 % -0,38  
Riyal 5,2006 5,2266 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.014 2.014 -16,11  
Altın Gr. 1.267 1.267 -7,67  
Cumhuriyet 9.550 9.656 182,00  
Tam 9.489 9.772 224,20  
Yarım 4.679 4.860 124,00  
Çeyrek 2.332 2.423 62,00  
Gümüş.Ons 24,17 24,20 -1,20  
Gümüş Gr. 15,22 15,24 -0,72  
B. Petrol 75,12 75,12 -1,29  
Seans Raporu 18:05
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