***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.03.2020 17:08
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2020
Karar Sayısı
04/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Deutsche Bank A.Ş'nin 31 Aralık 2019 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
10 Mart 2020
Abidin Orhan ÖZALP Özge KUTAY
Genel Müdür Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonlarından
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826264
BIST
17:18103.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 46,72
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
17:186,1427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,1410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
17:186,9823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0475
|Açılış
|: 6,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:18326,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -5,65
|Açılış
|: 326,16
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|21.399.799
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|8.851.766
|% 14,73
|
|DESPC
|5,50
|46.111.172
|% 12,24
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|892.917
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,76
|5.235.465
|% -9,74
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|BURCE
|6,10
|2.199.689
|% -9,36
|
|SAFKR
|3,47
|2.578.938
|% -8,92
|
|THYAO
|10,43
|943.913.370
|% 0,48
|
|ASELS
|27,22
|926.684.493
|% -1,95
|
|GARAN
|9,46
|586.959.549
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,37
|377.215.046
|% 3,49
|
|ODAS
|1,82
|241.039.146
|% -2,67
|
|IHLGM
|1,23
|204.014.413
|% -2,38
|
|YKBNK
|2,37
|377.215.046
|% 3,49
|
|ODAS
|1,82
|241.039.146
|% -2,67
|
|KARSN
|1,62
|161.418.593
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,35
|127.453.434
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9691
|8,0090
|% -0,83
|
|Frank
|6,5514
|6,5908
|% -0,91
|
|Riyal
|1,6299
|1,6381
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-27,20
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.153
|2.206
|-16,50
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-7,98
|
|Çeyrek
|522
|534
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,74
|37,74
|3,38
|
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