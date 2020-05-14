***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.05.2020 16:12
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/05/2020
Karar Sayısı
08/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Deutsche Bank A.Ş'nin 31 Mart 2020 tarihli Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ile Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
14 Mayıs 2020
Abidin Orhan ÖZALP Özge KUTAY
Genel Müdür Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonlarından
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844992
BIST
16:0799.120
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.038,84
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
16:076,9659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
16:077,5266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
16:07384,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,75
|Açılış
|: 384,49
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|26.999.460
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|611.512
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|133.986.468
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|127.745.195
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.270.422
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.008.558
|% -9,97
|
|ASELS
|29,06
|1.315.862.856
|% 1,40
|
|ECILC
|5,72
|867.745.922
|% -4,03
|
|GARAN
|7,75
|561.723.164
|% -1,90
|
|SASA
|9,28
|409.882.621
|% 1,98
|
|SELEC
|8,85
|311.476.886
|% -7,91
|
|IEYHO
|0,64
|93.361.462
|% 6,67
|
|ECILC
|5,72
|867.745.922
|% -4,03
|
|IHLGM
|1,14
|141.815.407
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,42
|290.131.006
|% -0,82
|
|CEMAS
|1,06
|124.955.313
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4588
|8,5012
|% -0,60
|
|Frank
|7,1224
|7,1653
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8486
|1,8579
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,18
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.519
|0,20
|
|Tam
|2.548
|2.584
|0,20
|
|Yarım
|1.243
|1.263
|0,10
|
|Çeyrek
|622
|632
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,00
|30,00
|0,81
|