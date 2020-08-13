***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.08.2020 17:51
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2020
Karar Sayısı
13/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Deutsche Bank A.Ş'nin 30 Haziran 2020 tarihli Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ile Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
13 Ağustos 2020
Abidin Orhan ÖZALP Özge KUTAY
Genel Müdür Finansal Raporlama ve Destek Fonksiyonlarından
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868703
BIST
17:381.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
17:387,3148
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0188
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,3599
En Düşük
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:38458,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,93
|Açılış
|: 458,98
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:36
|TSPOR
|4,18
|312.230.165
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.128.593
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.601.904
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.726.822
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|GLRYH
|14,76
|162.968.400
|% -9,84
|
|RTALB
|43,10
|673.847.329
|% -9,64
|
|ASELS
|17,71
|1.069.595.773
|% -0,23
|
|TUPRS
|79,00
|999.907.694
|% 1,61
|
|GUSGR
|6,11
|944.001.843
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,99
|937.074.749
|% -2,45
|
|THYAO
|11,25
|929.903.301
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,99
|937.074.749
|% -2,45
|
|KARSN
|3,30
|822.082.860
|% 7,84
|
|KRDMD
|2,85
|731.667.148
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|368.580.832
|% 0,66
|
|ODAS
|2,50
|433.810.906
|% -1,19
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3169
|7,3269
|% -0,09
|
|Euro
|8,6653
|8,6783
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,5514
|9,5993
|% 0,25
|
|Frank
|8,0098
|8,0581
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9424
|1,9521
|% -0,37
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|32,04
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,91
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,44
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|6,50
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,80
|1,28
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,25
|
|B. Petrol
|45,31
|45,31
|-0,12
|
Seans Raporu
17:36
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Endeks 1, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 18, 406.00 milyon TL de
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